В России

сегодня, 14:25

В Татарстане предотвратили теракт

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#теракт
В Татарстане предотвратили теракт

Они замышляли теракт на объекте инфраструктуры.

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщают СМИ со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Известно, что готовившие взрыв — приверженцы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Эти двое мужчин, граждане РФ, задержаны. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

У террористов нашли и изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.
171
#теракт

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