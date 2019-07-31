В Татарстане предотвратили теракт

Они замышляли теракт на объекте инфраструктуры.

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщают СМИ со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Известно, что готовившие взрыв — приверженцы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Эти двое мужчин, граждане РФ, задержаны. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.



У террористов нашли и изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.