В России
сегодня, 13:21
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу
Разработчики системы безопасности выяснили предпочтение воров.
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов. Такие данные журналистам РБК предоставили разработчики системы защиты от магазинных краж BIT. По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).
Отмечается, что кофе оказался особенно популярен в возрастном сегменте 14-16 лет — более 50 процентов похитителей товара пришлось на эту возрастную категорию. Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).
Отмечается, что кофе оказался особенно популярен в возрастном сегменте 14-16 лет — более 50 процентов похитителей товара пришлось на эту возрастную категорию. Сыры и колбасы составляют 15,4 процента от всех совершаемых краж. Затем идут кофе (15 процентов), конфеты и кондитерские изделия (13,4 процента), пиво и другой алкоголь (11,2 процента), а также морепродукты (девять процентов).