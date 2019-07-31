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сегодня, 13:16
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент подписал соответствующий закон.
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что право на получение номеров по новым правилам будут иметь те автовладельцы, которые присвоили транспортному средству госномер в регистрационном подразделении. Кроме того, указ обязывает предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец, сообщают «Известия».
Сам порядок регистрации автомобилей остается практически прежним, но в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением "жестянки" с этими данными займутся специалисты частных фирм. Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.
Документ вступит в силу с 1 января 2020.
В документе говорится, что право на получение номеров по новым правилам будут иметь те автовладельцы, которые присвоили транспортному средству госномер в регистрационном подразделении. Кроме того, указ обязывает предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец, сообщают «Известия».
Сам порядок регистрации автомобилей остается практически прежним, но в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением "жестянки" с этими данными займутся специалисты частных фирм. Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.
Документ вступит в силу с 1 января 2020.