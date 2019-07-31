В России

сегодня, 13:16

Россиянам упростили получение автомобильных номеров

135
#номера #закон #Путин
Россиянам упростили получение автомобильных номеров

Президент подписал соответствующий закон.

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что право на получение номеров по новым правилам будут иметь те автовладельцы, которые присвоили транспортному средству госномер в регистрационном подразделении. Кроме того, указ обязывает предъявлять паспорт владельца автомобиля, если транспортное средство регистрирует не сам владелец, сообщают «Известия».

Сам порядок регистрации автомобилей остается практически прежним, но в органах ГИБДД можно будет только получить набор букв и цифр регистрационного знака, а изготовлением "жестянки" с этими данными займутся специалисты частных фирм. Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.

Документ вступит в силу с 1 января 2020.
135
#номера #закон #Путин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Татарстане предотвратили теракт
#теракт
В Татарстане предотвратили теракт

1 минуту назад

В России
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу
#кража #магазин
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу

сегодня, 13:21

В России
Завтра пенсионерам повысят пенсии
#пенсия #повышение #ПФР
Завтра пенсионерам повысят пенсии

сегодня, 13:09

В России
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов
#такси
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов

сегодня, 13:04

В России
#убийство
25-летний парень из ревности зарезал пенсионера

сегодня, 12:59

В России
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту
#карта #камера #дорожное движение
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту

сегодня, 12:54

В России