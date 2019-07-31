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сегодня, 12:59

25-летний парень из ревности зарезал пенсионера

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#убийство

Следы убийства преступник пытался скрыть с помощью поджога.

25-летний житель Кемерово обвиняется в убийстве 63-летнего пенсионера. Как сообщает VSE42.RU, по данным следствия, преступление было совершено во время совместной попойки в квартире убитого. 25-летний гость стал обвинять 63-летнего хозяина жилья  том, что тот слишком тесно общался с его девушкой.

– Следователям мужчина рассказал, что во время застолья он предъявил потерпевшему претензии, что тот якобы имел близкие отношения с его сожительницей в то время, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы, – рассказали в СУ СКР.

Завязалась драка, и парень несколько раз ударил оппонента ножом в живот. Пенсионер потерял сознание, а злоумышленник, решив, что тот умер, разлил в комнате спирт и поджег.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили пламя, а раненого доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости и отравлением продуктами горения. Через несколько дней он умер.

Полицейские задержали парня, в его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). В скором времени он предстанет перед судом.
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#убийство

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