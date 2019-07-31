В России

сегодня, 13:09

Завтра пенсионерам повысят пенсии

191
#пенсия #повышение #ПФР
Завтра пенсионерам повысят пенсии

Индексация затронет только тех, кто продолжает работать.

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Пересмотр выплат коснется лишь тех граждан, за которых в 2018 году работодатели перечисляли взносы в Пенсионный фонд. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). В фонде отметили, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, напоминают «Известия». Однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта, в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.
191
#пенсия #повышение #ПФР

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Татарстане предотвратили теракт
#теракт
В Татарстане предотвратили теракт

3 минуты назад

В России
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу
#кража #магазин
Из магазинов чаще всего воруют кофе и колбасу

сегодня, 13:21

В России
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
#номера #закон #Путин
Россиянам упростили получение автомобильных номеров

сегодня, 13:16

В России
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов
#такси
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов

сегодня, 13:04

В России
#убийство
25-летний парень из ревности зарезал пенсионера

сегодня, 12:59

В России
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту
#карта #камера #дорожное движение
Водителям: все дорожные камеры свели в одну карту

сегодня, 12:54

В России