В России
сегодня, 13:09
Завтра пенсионерам повысят пенсии
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Индексация затронет только тех, кто продолжает работать.
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Пересмотр выплат коснется лишь тех граждан, за которых в 2018 году работодатели перечисляли взносы в Пенсионный фонд. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). В фонде отметили, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.
Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, напоминают «Известия». Однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта, в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.
Решение временно отказаться от индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, напоминают «Известия». Однако в конце июля в Счетной палате сообщили, что эта мера, по мнению аудиторов, не дала ожидаемого эффекта, в первую очередь из-за сокращения количества работающих пенсионеров в стране. По данным Росстата на 2019 год, в России к этой группе относятся 9,88 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 млн.
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