В России
сегодня, 13:04
Любители такси оказались расчетливей автомобилистов
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Эксперты подсчитали, что услуги извозчиков выгоднее содержания своей машины.
Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине именно этого расстояния. На втором месте Индия, где этот показатель в два раза меньше. В Великобритании аналогичный уровень оценивается почти в 1200 километр в год, в США — в 1100 , а в Германии — чуть более 800.
Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики. Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. В то же время годовая стоимость владения машиной ниже на 30%. Средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 130 руб. по России и около 350 руб. в Москве.
По степени распространенности приложений вызова такси Россия занимает третье место в мире. Они установлены у 45% населения. Больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%)
Исследователи учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в конкретной стране, расходы на его обслуживание и топливо, а также средние цены на такси и уровень доходов населения, пишет РИА Новости.
Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики. Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. В то же время годовая стоимость владения машиной ниже на 30%. Средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 130 руб. по России и около 350 руб. в Москве.
По степени распространенности приложений вызова такси Россия занимает третье место в мире. Они установлены у 45% населения. Больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%)
Исследователи учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в конкретной стране, расходы на его обслуживание и топливо, а также средние цены на такси и уровень доходов населения, пишет РИА Новости.
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