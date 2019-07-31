Ресторану пришлось легализовать веранду в центре Липецка

Разрешение на временную пристройку получили после вынесения представления прокуратуры.

В рамках прокурорской проверки качества благоустройства зоны отдыха у Комсомольского пруда была выявлена пристройка к ресторану «Лимончелло». У прокуроров возник вопрос, легально ли установлена веранда. За разъяснениями прокуроры Советского района обратились в администрацию Липецка. В мэрии проверяющим сообщили, что рестораны не выдавались разрешения на пристройку.



- В связи с этим прокуратура Советского района вынесла владельцам ресторана «Лимончелло» и кафе «Оксфорд» представление об устранении нарушения. Владельцы пристройки могли или узаконить свою веранду, или ликвидировать ее, - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Сразу же после получения представления владельцы строения обратились за разрешением на установку веранды в мэрию Липецка и получили его.



Собственник стационарной организации общественного питания осуществляет монтаж сезонного кафе не ранее 25 марта, демонтаж - не позднее 5 ноября. Функционирование сезонных кафе осуществляется с 1 апреля по 1 ноября, уточнили в прокуратуре.