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Ресторану пришлось легализовать веранду в центре Липецка

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#веранда #пристройка #кафе
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Ресторану пришлось легализовать веранду в центре Липецка

Разрешение на временную пристройку получили после вынесения представления прокуратуры.

В рамках прокурорской проверки качества благоустройства зоны отдыха у Комсомольского пруда была выявлена пристройка к ресторану «Лимончелло». У прокуроров возник вопрос, легально ли установлена веранда. За разъяснениями прокуроры Советского района обратились в администрацию Липецка. В мэрии проверяющим сообщили, что рестораны не выдавались разрешения на пристройку.

- В связи с этим прокуратура Советского района вынесла владельцам ресторана «Лимончелло» и кафе «Оксфорд» представление об устранении нарушения. Владельцы пристройки могли или узаконить свою веранду, или ликвидировать ее, - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Сразу же после получения представления владельцы строения обратились за разрешением на установку веранды в мэрию Липецка и получили его.

Собственник стационарной организации общественного питания осуществляет монтаж сезонного кафе не ранее 25 марта, демонтаж - не позднее 5 ноября. Функционирование сезонных кафе осуществляется с 1 апреля по 1 ноября, уточнили в прокуратуре.
22 2479
#веранда #пристройка #кафе
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Комментарии (22)

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Правда матка

5 минут назад
Заваркина получила первую мзду,такие сиеминутные решения длятся годами,а здесь во те нате.Пуделя на куй осенью,его соска.
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Позор

25 минут назад
белогвардейско-власово-солженицинскому воровскому режиму.
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i

45 минут назад
и вприсядку , раз и два , раз и два ,)))))))))))) воруют у меня , в карман залезают , а мне весело )))))))))) хохочу ((((((( а что )))))))) я не жадный ((((((( пущай воруют ))))))))))))
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А виноват во всем Путин

48 минут назад
)))
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i

50 минут назад
угу , ))))))))) и вот так , ((((((((( или так ))))))))))) , а ноженьки впляс ! ))))))))) хопа ))))))) , а так ((((((((((
ответить

Да ,,,

51 минуту назад
а остального 90% как бы называемого бизнеса , работают по чёрному , не платят налоги и работникам Зп по минимуму и по чёрному , а ЭТО КАК - ???
ответить

Пить бросайте

52 минуты назад
Завязывайте)))
ответить

Я те говорю

53 минуты назад
i, Щербакове доиграется-99 процентов! Обнаглели в конец!
ответить

i

55 минут назад
лавки и урны у Комсомолького пруда спёрли ? Спёрли ! И где , твоё могученные органы ? В засаде сидят , приказу , ждут ?
ответить

Дай Бог

55 минут назад
i, но это зря! 4-ого там не хватает.
ответить
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