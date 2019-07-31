41 минуту назад
В центре Липецка горел автомобиль юриста
Этой ночью в Липецке на улице Крайней горел автомобиль «Шевроле Ланос». Машина принадлежит юристу ООО «Центр правовой помощи» - компании липецкого общественника Романа Кришталя.
Примечательно, что автомобиль горел напротив здания Советского суда.
Напомним, что ночью 28 июня на улице Советской сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne», оба находились в залоге у ООО «Центр правовой помощи». В начале июня на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан» принадлежащий жене Романа Кришталя – Елене.
По словам Романа Кришталя, в мае на улице Советской в Липецке был расстрелян из пистолета автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder».
Все пожары Роман Кришталь связывает с угрозами неких вымогателей.
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Васька
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Менты своих искать не будут увы