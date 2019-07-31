Происшествия

41 минуту назад

В центре Липецка горел автомобиль юриста

11 604
#пожар
В центре Липецка горел автомобиль юриста

Этой ночью в Липецке на улице Крайней горел автомобиль «Шевроле Ланос». Машина принадлежит юристу  ООО «Центр правовой помощи» - компании липецкого общественника Романа Кришталя.

По словам Романа Кришталя, накануне пожара его компаньону приходили СМС-сообщения  с угрозами и требованиями денег.

Примечательно, что автомобиль  горел напротив здания Советского суда.

Напомним, что ночью 28 июня на улице Советской сгорели два автомобиля «Porsche Cayenne», оба находились в залоге у ООО «Центр правовой помощи». В начале июня на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан» принадлежащий жене Романа Кришталя – Елене. 

По словам Романа Кришталя, в мае на улице Советской в Липецке был расстрелян из пистолета автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder».

Все пожары Роман Кришталь связывает с угрозами неких вымогателей. 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
11 604
#пожар

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мент

1 минуту назад
Все равно поймаем и посадим поджигателей
ответить

123

1 минуту назад
Каско за кайены и RSку и многие другие тазы... а ланос и логан за компанию пошли)) Будет такой "крутой автоюрист" и его жена на таких помойках двигаться, тем более у компаньона машина мин. два ляма стоит
ответить

Глоба

4 минуты назад
Столько случаев и ни одной * смс из ниоткуда и это с юридически подкованными людьми
ответить

Да

4 минуты назад
Думаю тут дело не в вымогателях. Видно кому то крепко эти ватоюр сты насолили что прям на всю семью
ответить

Житель центра

6 минут назад
Надо было Роману авто возле мэрии ставить - там не тронут
ответить

Васька

8 минут назад
Когда найдут виновных? Никогда ?
ответить

Миротворец

10 минут назад
Как же это все смешно ... толи еще будет !
ответить

Отпетушитель

11 минут назад
123,какое каско на ланос,проснись ты сериш
ответить

Мужик

12 минут назад
Опять Кришталь под раздачу попал.
ответить

Менты своих искать не будут увы

14 минут назад
Если это не первый случай и так нагло действуют и при этом менты бездействуют. Значит там у них интерес увы... Кумовской город (((
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На территории НЛМК погиб рабочий подрядной организации
#несчастный случай
14
На территории НЛМК погиб рабочий подрядной организации

сегодня, 09:53

Происшествия
В столкновении трех автомобилей на улице Московской пострадал 36-летний водитель
#авария #ДТП
4
В столкновении трех автомобилей на улице Московской пострадал 36-летний водитель

сегодня, 09:33

Происшествия
Рецидивист обокрал сестру
#кража
3
Рецидивист обокрал сестру

сегодня, 09:30

Происшествия
В Липецкой области почти 10 лет действовали обнальщики
#обнальщики #финансовые махинации
18
В Липецкой области почти 10 лет действовали обнальщики

сегодня, 09:14

Происшествия
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи
#дольщики
12
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи

сегодня, 09:00

Происшествия
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера
#спасатели
19
Пожарные спасли висевшего на балконе пенсионера

сегодня, 08:43

Происшествия