Общество

сегодня, 09:51

Уехать из города и стать фермером

6 925
#фермерство
1

Есть ли у обычного фермера в России уверенность в завтрашнем дне? 

Все плюсы и минусы такого поступка.

Фермерские продукты – миф или реальность? 

Об этом и о жизни в деревне говорим в программе «Точка зрения» с московским журналистом, ставшим жителем Задонского района - Николаем Вальковским.

Задавайте вопросы в комментариях, и мы обсудим их с нашим гостем.
6 925
#фермерство
1

Комментарии (6)

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ggh

20 минут назад
Не выгодно заниматься животноводством,от государства нет дотацииv --- ты ничего не путаешь ? Продукция отрасли животноводства занимает около 40% объёма сельхозпроизводства региона, поэтому господдержка в размере более 16, млрд рублей пойдёт на развитие всех отраслей молочного и мясного скотоводства, сообщил облсовет.09:19 26.07.2019
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Поросёнок Пётр

33 минуты назад
Очень редко случается. В колхозе нужно родиться. Чаще всего Москва, Спб или Заграница
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Пониконь

37 минут назад
А, это который в Ридусе работал, понятно
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группа ок. Добринский край

сегодня, 10:24
Вопрос: сможет ли фермер на истощенной прохимиченной земле вырастить продукцию без применения химикатов? Не съедят ли ее жуки в процессе созревания? Сможет ли он ее продать, ведь сетевые магазины малыми объемами не занимаются. Будет ли цена ниже чем в магазинах- дадут ли ему выставить цену ниже?
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ттт

сегодня, 10:18
это смотря что понимать под словом "фермер". Поля до горизонта, куча дорогой техники и квалифицированные работники все это обслуживать, договора с поставщиками и потребителями, логисты и юристы с менеджерами и прочими бухгалтерами. Или 30 соток земли, корова и десяток кур.
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весёлый

сегодня, 10:10
Не выгодно заниматься животноводством,от государства нет дотации
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