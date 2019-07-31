Общество
сегодня, 09:51
Уехать из города и стать фермером
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Есть ли у обычного фермера в России уверенность в завтрашнем дне?
Все плюсы и минусы такого поступка.
Фермерские продукты – миф или реальность?
Об этом и о жизни в деревне говорим в программе «Точка зрения» с московским журналистом, ставшим жителем Задонского района - Николаем Вальковским.
Задавайте вопросы в комментариях, и мы обсудим их с нашим гостем.
Фермерские продукты – миф или реальность?
Об этом и о жизни в деревне говорим в программе «Точка зрения» с московским журналистом, ставшим жителем Задонского района - Николаем Вальковским.
Задавайте вопросы в комментариях, и мы обсудим их с нашим гостем.
6 925
ggh
Поросёнок Пётр
Пониконь
группа ок. Добринский край
ттт
весёлый