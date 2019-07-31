Уехать из города и стать фермером

Есть ли у обычного фермера в России уверенность в завтрашнем дне?

Все плюсы и минусы такого поступка.



Фермерские продукты – миф или реальность?



Об этом и о жизни в деревне говорим в программе «Точка зрения» с московским журналистом, ставшим жителем Задонского района - Николаем Вальковским.



Задавайте вопросы в комментариях, и мы обсудим их с нашим гостем.

