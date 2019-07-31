Общество
13 минут назад
Никто не захотел ремонтировать уникальный липецкий мост
Вантовая переправа ждет подрядчика.
Управлению главного смотрителя не удалось найти подрядчика на ремонт уникального для города вантового моста — переправы между улицами Филипченко и Доватора. На государственный контракт в 2 864 316 рублей не поступило ни одной заявки. Аукционная комиссия признала конкурс несостоявшимся.
Главная задача ремонта - устранить дефекты, выявленные при обследовании пешеходного моста. Специалистам придется обновить само мостовое полотно, пролетные строения, несущие конструкции, а также подходы и откосы. Всего в дефектной ведомости 149 видов работ. Особый акцент делается на очистку и обновление вантов, укладку нового асфальтобетона на пешеходное полотно. Вместе с ремонтом намечено благоустройство: у моста поставят по четыре урны и скамейки, подход с улицы Доватора замостят плиткой. По планам чиновников ремонт моста нужно завершить до середины октября. Работы хотят оплатить из бюджета Липецка. Гарантия на ремонт составит четыре года.
Напомним, что весной управление главного смотрителя подсчитало, сколько денег нужно на ремонт трех городских мостов — вантового перехода, мостика на улице Советская и моста на улице Терешковой. Вышла сумма в 30 млн рублей. Такие крупные траты управление за раз себе позволить не может, поэтому обновление переходов будет идти постепенно, по мере поступления финансирования.
Главная задача ремонта - устранить дефекты, выявленные при обследовании пешеходного моста. Специалистам придется обновить само мостовое полотно, пролетные строения, несущие конструкции, а также подходы и откосы. Всего в дефектной ведомости 149 видов работ. Особый акцент делается на очистку и обновление вантов, укладку нового асфальтобетона на пешеходное полотно. Вместе с ремонтом намечено благоустройство: у моста поставят по четыре урны и скамейки, подход с улицы Доватора замостят плиткой. По планам чиновников ремонт моста нужно завершить до середины октября. Работы хотят оплатить из бюджета Липецка. Гарантия на ремонт составит четыре года.
Напомним, что весной управление главного смотрителя подсчитало, сколько денег нужно на ремонт трех городских мостов — вантового перехода, мостика на улице Советская и моста на улице Терешковой. Вышла сумма в 30 млн рублей. Такие крупные траты управление за раз себе позволить не может, поэтому обновление переходов будет идти постепенно, по мере поступления финансирования.
РжуНимагу...
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