Происшествия

20 минут назад

В столкновении трех автомобилей на улице Московской пострадал 36-летний водитель

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#авария #ДТП
В столкновении трех автомобилей на улице Московской пострадал 36-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 июля в Липецке вечером на улице Московской 39-летний водитель «Фольксвагена» по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-Калиной» с 19-летним парнем за рулем, который получил травмы. После оказания помощи его отпустили домой.

Около девяти часов вечера на улице Московской 36-летний водитель «Дэу-Нексии» по предварительным данным, двигаясь со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения, столкнулся с «Ладой-Калиной» под управлением 35-летнего мужчины и с «Ладой Приорой» с 44-летним водителем за рулем. Водитель иномарки получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 822 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 484 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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