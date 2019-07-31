В Липецкой области почти 10 лет действовали обнальщики

Доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей, подсчитала полиция.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.



Установлено, что в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов Российской Федерации: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы. По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.



Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ.