Происшествия

39 минут назад

В Липецкой области почти 10 лет действовали обнальщики

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#обнальщики #финансовые махинации
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В Липецкой области почти 10 лет действовали обнальщики

Доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей, подсчитала полиция.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.

Установлено, что в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов Российской Федерации: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы. По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ.
10 1098
#обнальщики #финансовые махинации
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Комментарии (10)

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Васек

54 секунды назад
Да ну нах,я 9 лет назад меньше 7 процентов даже не связывался,все юридические фирмы занимаются обналом,иначе они не выживут,а то Америку открыли !!!
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Олень

7 минут назад
да хорош!!! не может быть!!!
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Уааа

15 минут назад
Дрон, какого петуха?
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на зону его

15 минут назад
Ковалюка взяли ?
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Дрон

18 минут назад
Подумаешь пресекли деятельность преступного сообщества.....Зато наши Липецкие менты петуха от смерти спасли.....
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@

20 минут назад
10 лет назад можно было за 5% найти, зависило от суммы обналичивания. Все об этом знали и знают, как и про валютчиков - менял.
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комент

21 минуту назад
У Уваркиной можете спросить она подтвердит сколько обнал стоит
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комментарий

23 минуты назад
минимум 14% от суммы обнал стоит 2.8 никогда не было лет 10 назад 6%было
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данковчанин

31 минуту назад
Ничего удивительного.
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Божешьмой

32 минуты назад
Не может быть!
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