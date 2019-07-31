Дружная сборная Липецкой области стала «бронзовым» призером чемпионата России по стрельбе (ФОТО)

Школа Конь-Колодезя и "Липецкий Металлург" подобрали настоящий сплав молодости и опыта.

Сборная Липецкой области поднялась на пьедестал почета в чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который проходит в подмосковном комплексе «Лисья нора».

В соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров наши земляки заняли 3-е место.

Липецкая команда представляла собой «сплав молодости и опыта». Лидером был мастер спорта международного класса из знаменитой стрелковой школы Конь-Колодезя (Хлевенский район) 31-летний Иван Стукачев. К примеру, он выбил 22 (!) «десятки» - второй результат среди участников.

Бок о бок с ним стрелял Даниил 20-летний Шихов, также представлявший конь-колодезьскую школу, а самое юное поколение представлял кандидат в мастера спорта Алексей Яричин из клуба «Липецкий Металлург», которому исполнилось всего 16 лет.

В результате липчане настреляли 1672 очка, обеспечив «бронзовый» результат среди 10-команд, участвовавших в соревнования.

Чемпионами России стали стрелки из Архангельской области во главе с неоднократным чемпионом Европы Заслуженным мастером спорта Леонидом Екимовым (именно он и опередил Стукачева по «десяткам», выбив их 26). Результат северян – 1 713 очков. Второе место заняли стрелки из Санкт-Петербурга – 1 696.







Даниил Шихов

Параллельно в «Лисьей норе» проходят Всероссийские соревнования и по другим видам стрельбы. Здесь мы можем по праву гордиться Даниилом Шиховым, который стал победителем в стрельбе из пятизарядного пистолета.

В этом виде стрельбы очень интересно проходят финалы. Стрелок за 10 секунд обязан сделать 5 выстрелов, при этом нужно поразить цель, которая даже чуть меньше, чем «десятка» в стандартной мишени.

Даниил стравился с этой задачей лучше всех – из 30 выстрелов, он 22 послал точно в маленькую цель. На втором месте Евгений Васильченко из Белгорода – 20, на третьем – Алексей Кузнецов из Санкт-Петербурга – 19.

Фото Стрелкового Союза России и участников соревнований.