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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: кадровый вопрос, большой банкрот и ликвидация заезда
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 30 июля.
Увольнения и назначения. Новости, посвященные именно кадровым вопросам, липчане сегодня обсуждали чаще всего. Сперва стало известно о неожиданном увольнении: Липецкэнерго рассталось с Сергеем Ковалем. Потом от приставки и.о. избавился Николай Воронин, теперь уже полноправный председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства. А под конец рабочего дня кресло главного строителя Липецка нашло себе хозяина. Вернее, хозяйку: управление капитального строительства Липецкой области возглавила Ирина Малофеева.
Тем временем Александру Козину придется продать имущество. Бизнесмен и бывший глава регионального отделения фонда капитального ремонта – банкрот. Согласно отчету финансового управляющего у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом числится только лодка с мотором. На счетах Козина денег практически нет, а его зарплата составляет примерно по 25 000 рублей в месяц. Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его второй половинки - 8,6 миллиона.
А, может быть, крах господина Козина как бизнесмена – не его вина, а следствие административных препонов? Так ли легко вести бизнес в Липецкой области и не столкнуться с проблемами – выяснят социологи. Эксперты опросят бизнесменов из Липецка и Ельца, а также всех районов области. Для того, чтобы выявить препоны и оценить механизм их появления, будет создан специальный опросный лист. Эксперты опросят 4 000 респондентов из сфер торговли, производства, сервиса и сельского хозяйства.
Обратите внимание: на улице Космонавтов заложили бордюрами выезд с дублера на основную дорогу со стороны дома №19. Решение было принято для увеличения пропускной способности перекрёстка в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений. Кроме того указанный участок дороги находится под наблюдением как аварийно опасный.
Тем временем Александру Козину придется продать имущество. Бизнесмен и бывший глава регионального отделения фонда капитального ремонта – банкрот. Согласно отчету финансового управляющего у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом числится только лодка с мотором. На счетах Козина денег практически нет, а его зарплата составляет примерно по 25 000 рублей в месяц. Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его второй половинки - 8,6 миллиона.
А, может быть, крах господина Козина как бизнесмена – не его вина, а следствие административных препонов? Так ли легко вести бизнес в Липецкой области и не столкнуться с проблемами – выяснят социологи. Эксперты опросят бизнесменов из Липецка и Ельца, а также всех районов области. Для того, чтобы выявить препоны и оценить механизм их появления, будет создан специальный опросный лист. Эксперты опросят 4 000 респондентов из сфер торговли, производства, сервиса и сельского хозяйства.
Обратите внимание: на улице Космонавтов заложили бордюрами выезд с дублера на основную дорогу со стороны дома №19. Решение было принято для увеличения пропускной способности перекрёстка в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений. Кроме того указанный участок дороги находится под наблюдением как аварийно опасный.
Артамонову
Не артамонов
Козадоев