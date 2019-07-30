На перекрестке улиц Неделина и Горького серьезная авария

Вечером 30 июля в Липецке на перекрестке улиц Неделина и Горького столкнулись автомобили "Нива-Шевроле" и "Ситроен".



По словам очевидцев аварии, когда "Нива" поворачивала на улицу Горького в ее заднюю часть врезался "Ситроен", поднимавшийся по улице Неделина. От удара машины развернуло.



Врачи службы медицины катастроф осмотрели водителей автомобилей. Госпитализация и медицинская помощь им не потребовалась.



