Происшествия
15 минут назад
На перекрестке улиц Неделина и Горького серьезная авария
Вечером 30 июля в Липецке на перекрестке улиц Неделина и Горького столкнулись автомобили "Нива-Шевроле" и "Ситроен".
По словам очевидцев аварии, когда "Нива" поворачивала на улицу Горького в ее заднюю часть врезался "Ситроен", поднимавшийся по улице Неделина. От удара машины развернуло.
Врачи службы медицины катастроф осмотрели водителей автомобилей. Госпитализация и медицинская помощь им не потребовалась.
Врачи службы медицины катастроф осмотрели водителей автомобилей. Госпитализация и медицинская помощь им не потребовалась.