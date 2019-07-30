Происшествия

15 минут назад

На перекрестке улиц Неделина и Горького серьезная авария

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#авария #ДТП
На перекрестке улиц Неделина и Горького серьезная авария

Вечером 30 июля в Липецке на перекрестке улиц Неделина и Горького столкнулись автомобили "Нива-Шевроле" и "Ситроен". 

По словам очевидцев аварии, когда "Нива" поворачивала на улицу Горького в ее заднюю часть врезался  "Ситроен", поднимавшийся по улице Неделина. От удара машины развернуло.

Врачи службы медицины катастроф осмотрели водителей автомобилей. Госпитализация и медицинская помощь им не потребовалась. 

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#авария #ДТП

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