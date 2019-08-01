Ресторан «МюнХель». НОВАЯ территория приготовления мяса на открытом огне

Ресторан «МюнХель» вновь обновляет свои гастрономические предложения. Представляем вниманию гурманов яркие, самобытные блюда азербайджанской, турецкой, узбекской кухонь, приготовленные как на традиционных углях, так и в печи-жаровне тандыр.

Ресторан «МюнХель» вновь обновляет свои гастрономические предложения.

Представляем вниманию гурманов яркие, самобытные блюда азербайджанской, турецкой, узбекской кухонь, приготовленные как на традиционных углях, так и в печи-жаровне тандыр.

Ресторан «МюнХель» давно популярен у липчан — его гости ценят возможность насладиться отдыхом за городом, вдали от шума и суеты. Мы меняемся, обогащая свою ресторанную историю. Теперь мы предлагаем Вам вкусовое разнообразие нескольких национальных кухонь с многовековой историей и давними традициями. Наши повара, под руководством известного бренд-шефа из Москвы Намика Абдуллаева, создают для Вас настоящие шедевры из мяса - как это делали несколько столетий назад.

Новая территория приготовления мяса на открытом огне уникальна - Вы можете наблюдать за процессом приготовления блюд и узнать, что такое тандыр.

Печь тандыр — это расширение гастрономического горизонта ресторана «МюнХель». Шашлык, приготовленный в закрытой печи-жаровне отличается особым вкусом: мясо сочнее и ароматнее классического шашлыка или барбекю. Глиняные стенки печи обволакивают паром и дымом, тем самым удерживая сок внутри мяса. Более того, мясо приготовленное в тандыре считается более полезными по сравнению с другими традиционными способами приготовления на открытом огне. Ведь все продукты в печи готовятся вне жировой ванны, без активного поджаривания, постепенно томясь.

Сегодня ресторан «МюнХель» предлагает Вам несколько десятков изумительных по вкусу тандырных блюд. Особой популярностью пользуются фирменные блюда - шах-плов и медовый барашек на вертеле с аппетитной хрустящей корочкой. Азербайджанский шах-плов называют королем стола. Это гордость национальной кухни, им угощают самых почетных и дорогих гостей.

Главный атрибут шах-плова - «газмах» — аппетитная хрустящая корочка из лаваша, в которой готовится плов. Для начинки по классической рецептуре используют рис «Басмати» с добавлением нежной говядины, кураги, азербайджанских каштанов и пряностей. Еще одно коронное блюдо обновленного ресторанного меню — медовый барашек в тандыре на вертеле. Его готовят каждую пятницу. Для приготовления используют смесь специй и пряностей, которые доставляются прямыми поставками из стран Закавказья. Сочный, ароматный, нежный барашек — это блюдо стоит того, чтобы приехать в ресторан «МюнХель» и не жалеть потраченного на дорогу времени.

Хорошее мясо может быть изысканным и доступным одновременно. В приготовлении всех блюд используется чистая родниковая вода и свежие продукты частных фермерских хозяйств. Вместе с тем стоимость блюд заметно отличается доступностью, средний чек ресторана не превышает 1000 рублей.

В меню найдут блюда по вкусу не только мясоеды — национальные кухни с использованием тандыра предлагают много способов приготовления овощей и фруктов — на заметку вегетарианцам.

После прекрасного вечера в ресторане «МюнХель» добро пожаловать в отель «Чернышевой» с уютными номерами стандарт-твин, стандарт-дабл и люкс по доступным ценам.









Рядом с рестораном караоке-зал, 25 закрытых отапливаемых беседок для приватного отдыха. Вашим детям не придется скучать, им наверняка понравятся наш зоопарк и безопасная детская площадка.

И конечно же все в Липецке, Грязях и ближайшем Черноземье знают наш водно-развлекательный комплекс «Чернышевой» с тремя бассейнами, лежаками, шезлонгами и веселыми горками как для взрослых, так и для малышей.







Добро пожаловать, уважаемые мясоеды и вегетарианцы в гастрономическое путешествие.

Наш адрес:

Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ул. Октябрьская, 23.

Можно добраться:

• на личном автомобиле;

• на такси;

• на автобусе №112 (пл. Мира в Липецке — с. Казинка)

Телефоны:

+7 (910) 742-34-36

+7 (919) 251-07-57

+7 (4742) 39-20-00

Подробная информация на сайтах:

https://vk.com/munhel

https://мюнхель.рф

https://www.instagram.com/munhel_48/

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