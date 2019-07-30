Липчанин стал призером первенства России по картингу (ФОТО)

В Курске Кирилл Зайцев выполнил норматив первого разряда.

14-летний Кирилл Зайцев в Курске стал «бронзовым» призером первенства России по картингу в классе «Национальный-Юниор».

В этом классе используются машины с объемом двигателя 125 кубических сантиметров, 4-ступенчатой коробкой переда и водяным охлаждением. До этого Зайцев выступал в классе «Кадет» с менее мощными машинами, объем двигателя которых 50 кубических сантиметров. Лучшим результатом нашего земляка было 4-е место в первенстве России.

Зато в новом классе Кирилл сразу попал на пьедестал, а как рассказал GOROD48 его тренер Сергей Скирта, мог претендовать и на большее. В первом заезде Зайцев пришел к финишу 3-м среди 17-ти участников.

- Перед второй гонкой мы дали ему задание держаться сразу за лидером. Он здорово стартовал, уехал со старта вторым и удерживал позицию, - рассказал Скирта, - Но затем конкурент из Воронежа сумел потеснить нашего гонщика – завязалась борьба, вперед выходил то один, то другой. Но все-таки воронежец сумел финишировать чуть раньше, а нашему пареньку просто не хватило опыта.

Два первых места в классе «Национальный-Юниор» заняли представители Воронежа, а Зайцев оказался третьим и в итоговом протоколе, что является серьезным достижением нашего гонщика, выполнившего, к слову, норматив перворазрядника.







В финале чемпионата России выступали гонщики из Москвы, Белгорода, Тамбова, Татарстана, Калмыкии и других регионов. Зайцев, чтобы попасть в их число, до этого выступил в отборочных соревнованиях в Рязани и Курске.

Впереди, у липецкого гонщика Кубок «Черноземья» 10-12 августа в том же Курске. Вероятно, что кроме Зайцева в этих соревнованиях примут участие и другие представители липецкого картинга.

Фото предоставлено участниками соревнований.