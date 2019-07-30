В России

26 минут назад

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

82
#паводок #озеро Байкал

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.  

Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.   

«Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними — далее по экологической цепи — птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой», — пояснил «Известиям» профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Ксенофонтов.  

Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала.  

Эти отходы состоят в основном из золы, а также шлам-лигнина — вещества, образующегося в ходе производства целлюлозы. По оценкам Росгеологии, объем накопившихся отходов составляет примерно 5 млн тонн.  

По словам экспертов, сейчас карты заполнены практически до краев. Поэтому увеличение объема осадков и, как следствие, повышение уровня поверхностных вод может привести к тому, что так называемая надшламовая вода из них попадет в Байкал. 
82
#паводок #озеро Байкал

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#учения
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет

27 минут назад

В России
#убийство
Сын убил отца на похоронах матери

31 минуту назад

В России
Молодая воспитательница утонула в реке
#происшествия на воде
Молодая воспитательница утонула в реке

вчера, 14:01

В России
Губернатор не видит смысла тушить пожары
#лесные пожары
1
Губернатор не видит смысла тушить пожары

вчера, 13:54

В России
Любовь к кошкам и шизофрения связаны
#кошки #шизофрения
9
Любовь к кошкам и шизофрения связаны

вчера, 13:46

В России
6-летнюю девочку наши в окружении 19 собак
#животные
11
6-летнюю девочку наши в окружении 19 собак

вчера, 13:41

В России