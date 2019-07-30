Общество

44 минуты назад

В Липецке закрыт оживленный выезд на улицу Космонавтов

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#благоустройство
В Липецке закрыт оживленный выезд на улицу Космонавтов

Выезд закрыт для увеличения пропускной способности улицы и снижения на ней аварийности.

Сегодня на улице Космонавтов заложили бордюрами выезд с дублера на основную дорогу со стороны дома №19. 

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках выполнения мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принято решение закрыть движение на перекрёстке со стороны дома №19 по улице Космонавтов, запретив въезд-выезд с местного проезда.


Решение было принято для увеличения пропускной способности перекрёстка в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений. Кроме того указанный участок дороги находится под наблюдением как аварийно опасный.

- Считаем, что внесённое изменение в организацию дорожного движения создаст безопасные условия для всех участников дорожного движения, – рассказали в мэрии. - Выезд на улицу Космонавтов с местного проезда будет осуществляться через новый светофорный объект на перекрёстке в районе дома №9/1.
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#благоустройство

Комментарии (7)

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йож

5 минут назад
Только липецкие придурки для увеличения пропускной способности закрывают проезд. Дебилы млять! Двадцать лет носятся с «умными светофорами»- где они? Закрывают-открывают проезды для «улучшайзинга»- а воз и ныне там. Жесть ! Что за страна-все делается через жопу!
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007

5 минут назад
А зелёной галочкой отмечен выезд с кошачью жопу вот пусть сами там ездят дибилы
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007

8 минут назад
Воронин бравооооо!незабудьте ещё блоки поставить и лежаков положить а то вдруг кто проскочит,все действительно по липецки Ь
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Липчанин

11 минут назад
Городу нужны развязки, подземные, надземные, кольцевые, подземные переходы для пешеходов. Любой перекресток это всегда затор. Любой светофор пробка.
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Сергей 13

12 минут назад
Афигеть!И шо это?Шо за народное творчество?И какой стоп кран от самолёта додумался до данной светлой мысли?Ведь обратно убирать придётся...
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WWW

18 минут назад
Чтобы увеличить пропускную способность, нужно тогда закрыть дублер по Циолковского со стороны парка (как раз там постоянно морды сносят) и рельсы качественно проложить резиной, чтобы люди не тормозили, тем самым создавая пробку. ПРИЗНАЙТЕСЬ, рабочие * !)
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Липчанин

25 минут назад
Там надо было просто сделать тупо кольцевое жвижени и всё. А закрыть и запретить это да по липецки
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