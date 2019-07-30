Общество
44 минуты назад
В Липецке закрыт оживленный выезд на улицу Космонавтов
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Выезд закрыт для увеличения пропускной способности улицы и снижения на ней аварийности.
Сегодня на улице Космонавтов заложили бордюрами выезд с дублера на основную дорогу со стороны дома №19.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках выполнения мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принято решение закрыть движение на перекрёстке со стороны дома №19 по улице Космонавтов, запретив въезд-выезд с местного проезда.
Решение было принято для увеличения пропускной способности перекрёстка в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений. Кроме того указанный участок дороги находится под наблюдением как аварийно опасный.
- Считаем, что внесённое изменение в организацию дорожного движения создаст безопасные условия для всех участников дорожного движения, – рассказали в мэрии. - Выезд на улицу Космонавтов с местного проезда будет осуществляться через новый светофорный объект на перекрёстке в районе дома №9/1.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках выполнения мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принято решение закрыть движение на перекрёстке со стороны дома №19 по улице Космонавтов, запретив въезд-выезд с местного проезда.
Решение было принято для увеличения пропускной способности перекрёстка в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений. Кроме того указанный участок дороги находится под наблюдением как аварийно опасный.
- Считаем, что внесённое изменение в организацию дорожного движения создаст безопасные условия для всех участников дорожного движения, – рассказали в мэрии. - Выезд на улицу Космонавтов с местного проезда будет осуществляться через новый светофорный объект на перекрёстке в районе дома №9/1.
7 1240
йож
007
007
Липчанин
Сергей 13
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Липчанин