Общество
56 минут назад
Пруд у «Елецкого» превратился в лужу
В редакцию GOROD48 обратилась жительница микрорайона «Елецкий», которая беспокоится за состояние пруда, расположенного на окраине жилого массива. По ее мнению, после работ по очистке пруда его состояние только ухудшилось. Водоем попросту превратился в большую лужу. Четкого ответа на вопрос, что же будет дальше с прудом липчанка не получила даже в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Напомним, именно это ведомство в 2018 года провело тендер на расчистку пруда за 4 641 684 рублей. В начале прошлого лета расчистка началась и почти сразу жители «Елецкого» забили тревогу — в пруду произошел замор рыбы. Тогда отдел водопользования и водных объектов управления экологии объяснил происходящее тем, что замор рыбы при проведении работ — нормальная ситуация.
Но можно ли назвать ситуацию нормальной сейчас? Пруд превратился в грязную лужу, а рядом и не пахнет благоустройством. Ведь водоем должен стать частью парка Авиаторов, под который отданы 10 гектаров земли. Весной прошлого у пруда высадили деревья, так называемый Лес Победы. Сейчас «парк» и «лес» и вовсе пришли в запустение, бурьян вырос выше высаженных деревьев, и повсюду – мусор. Такая же судьба ждет и пруд?
Ответ на этот вопрос попытались дать в управлении экологии Липецкой области. У пруда два варианта получить вторую жизнь — или наполнится во время осенних дождей, или прудом должна заняться мэрия Липецка.
В мэрии GOROD48 сообщили, в ближайшее время судьбу пруда обсудят на совместном совещании представителей мэрии и регионального управления экологии. При этом, в городской администрации отметили, что пруд является федеральной собственностью, и мэрия не имеет законных оснований заниматься его благоустройством. В тоже время администрация содержит земельный участок вокруг пруда: например, вывозит мусор с образовавшейся там стихийной свалкой.
Напомним, именно это ведомство в 2018 года провело тендер на расчистку пруда за 4 641 684 рублей. В начале прошлого лета расчистка началась и почти сразу жители «Елецкого» забили тревогу — в пруду произошел замор рыбы. Тогда отдел водопользования и водных объектов управления экологии объяснил происходящее тем, что замор рыбы при проведении работ — нормальная ситуация.
Но можно ли назвать ситуацию нормальной сейчас? Пруд превратился в грязную лужу, а рядом и не пахнет благоустройством. Ведь водоем должен стать частью парка Авиаторов, под который отданы 10 гектаров земли. Весной прошлого у пруда высадили деревья, так называемый Лес Победы. Сейчас «парк» и «лес» и вовсе пришли в запустение, бурьян вырос выше высаженных деревьев, и повсюду – мусор. Такая же судьба ждет и пруд?
Ответ на этот вопрос попытались дать в управлении экологии Липецкой области. У пруда два варианта получить вторую жизнь — или наполнится во время осенних дождей, или прудом должна заняться мэрия Липецка.
В мэрии GOROD48 сообщили, в ближайшее время судьбу пруда обсудят на совместном совещании представителей мэрии и регионального управления экологии. При этом, в городской администрации отметили, что пруд является федеральной собственностью, и мэрия не имеет законных оснований заниматься его благоустройством. В тоже время администрация содержит земельный участок вокруг пруда: например, вывозит мусор с образовавшейся там стихийной свалкой.
Владислав
кокс
Роман
Если в пруду нет воды значит выпили жиды
Крик
Сельдерей не растет на Елецком
Максим Крапива
Хи-хи