В девятиэтажке на Стаханова горел мусор

Днем 30 июля в Липецке произошло задымление одного из подъездов дома №31 по улице Стаханова.

К зданию прибыли сразу пять пожарных машин и бригада "скорой помощи". Жильцов дома вывели на улицу. Оказалось, что в подъезде на лестничной клетке шестого этажа горела пластиковая канистра.В подъезде закоптило стены с шестого до девятого этажа. От огня повело пластиковые окна.По словам жильцов подъезда, вчера кто-то поджег корреспонденцию в почтовых ящиках.