Происшествия

сегодня, 15:35

В девятиэтажке на Стаханова горел мусор

6 844
#пожар
В девятиэтажке на Стаханова горел мусор

Днем 30 июля в Липецке произошло задымление одного из подъездов дома №31 по улице Стаханова. 

К зданию прибыли сразу пять пожарных машин и бригада "скорой помощи". Жильцов дома вывели на улицу. Оказалось, что в подъезде на лестничной клетке шестого этажа горела пластиковая канистра. 

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В подъезде закоптило стены с шестого до девятого этажа. От огня повело пластиковые окна.

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По словам жильцов подъезда, вчера кто-то поджег корреспонденцию в почтовых ящиках.


6 844
#пожар

Комментарии (6)

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MaksRus48

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Школота развлекается
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Алкан с пятнадцатого

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С какова отдела мусор?
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