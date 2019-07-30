Происшествия
сегодня, 15:35
В девятиэтажке на Стаханова горел мусор
Днем 30 июля в Липецке произошло задымление одного из подъездов дома №31 по улице Стаханова.
К зданию прибыли сразу пять пожарных машин и бригада "скорой помощи". Жильцов дома вывели на улицу. Оказалось, что в подъезде на лестничной клетке шестого этажа горела пластиковая канистра.
В подъезде закоптило стены с шестого до девятого этажа. От огня повело пластиковые окна.
По словам жильцов подъезда, вчера кто-то поджег корреспонденцию в почтовых ящиках.
В подъезде закоптило стены с шестого до девятого этажа. От огня повело пластиковые окна.
По словам жильцов подъезда, вчера кто-то поджег корреспонденцию в почтовых ящиках.
Происки врагов
Происки врагов
...бред "Сивой Кобылы"
MaksRus48
Алкан с пятнадцатого
евробаки ещё снятся депутатикам