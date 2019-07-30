Погода в Липецке

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Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19

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#похолодание
Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19

В ближайшие трое суток в Липецкой области будут господствовать вторгшиеся на территорию региона арктические воздушные массы, погода будет холодной. 31 июля днём пройдут небольшие дожди, в остальное время преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., при грозе возможны порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днём она составит +14 +19. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшие дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днём воздух прогреется от +15 до +17.

День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году - 5 градусов тепла.
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#похолодание

Комментарии (3)

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valerafromsplus

14 минут назад
Мужик не успел.
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valerafromsplus

16 минут назад
Это где у нас на фото оборванные провода и гадюшник канализации?
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Все к лучшему!

56 минут назад
Будем слушать отличные трансляции музыки для журналистов GOROD48 и и почитателей портала, в новой группе ок- Добринский край
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