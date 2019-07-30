сегодня, 17:06
Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19
В ближайшие трое суток в Липецкой области будут господствовать вторгшиеся на территорию региона арктические воздушные массы, погода будет холодной. 31 июля днём пройдут небольшие дожди, в остальное время преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшие дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днём воздух прогреется от +15 до +17.
День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году - 5 градусов тепла.
valerafromsplus
valerafromsplus
Все к лучшему!