Ветер с Арктики принесет похолодание: в Липецкой области до +19

В ближайшие трое суток в Липецкой области будут господствовать вторгшиеся на территорию региона арктические воздушные массы, погода будет холодной. 31 июля днём пройдут небольшие дожди, в остальное время преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек., при грозе возможны порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла, днём она составит +14 +19.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшие дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днём воздух прогреется от +15 до +17.



День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году - 5 градусов тепла.

