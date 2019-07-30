Происшествия

29 минут назад

Присяжные оправдали обвиняемого в смертельной драке

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#присяжные #вердикт
Присяжные оправдали обвиняемого в смертельной драке

Но признали виновным в двух грабежах.

Присяжные Грязинского городского суда оправдали 39-летнего Фёдора Васнева по обвинению в смертельной драке. Обвиняемый не признавал своей вины в том, что до смерти избил своего 55-летнего знакомого. Вместе с этим присяжные признали грязинца виновным в двух грабежах. Они посчитали, что Васнев причастен к двум нападениям на женщин: в октябре 2016 года он отобрал у одной женщины телефон, а у второй — 2 000 рублей. В первом случае присяжные сочли, что Васнев заслуживает снисхождения, во втором — нет. Теперь приговор мужчине вынесет судья.

Согласно обвинительному заключению, Фёдор Васнев причастен к драке со смертельным исходом. Она произошла вечером 10 ноября 2016 года. Обвинение уверено в том, что именно пьяный Васнев в доме на улице 3-я Элеваторская жестоко избил своего 55-летнего знакомого. Подсудимый нанес мужчине не менее 8 ударов руками и ногами по голове и грудной клетке. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, закрытый перелом челюсти, черепно-мозговую травму, осложненную энцефалопатией.

Первоначально выдвинуто обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ, менее тяжкой. Побитый мужчина в сентябре 2018 года скончался от травм в областной психоневрологической больнице. Из-за этого дело было возвращено прокурору, обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью. Есть заключение эксперта, по которому между черепно-мозговой травмой и смертью потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь.

Присяжные сочли, что следствие доказало причастность Фёдора Васнева к событиям утра 15 октября 2016 года. По версии обвинения тогда пьяный подсудимый ограбил женщину. Преступление было совершено в доме на улице Островского в Грязях. Добычей грабителя стал телефон «Нокиа» стоимостью 920 рублей. Второй грабеж был совершен вечером 26 октября 2016 года. Тогда пьяный Васнев, как считает следствие, на улице Дзержинского напал на женщину и отобрал у нее 2 000 рублей. 
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#присяжные #вердикт

Комментарии (4)

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Я

3 минуты назад
Зассали заседатели присяжные
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Ы

6 минут назад
Я же говорю присяжные бояться что их убьют эти отморозки после отсидки
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Максим Крапива

11 минут назад
Как оправдать?! Расстрелять! Немедленно!!!
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1

16 минут назад
Только в российском "правосудии" процент обвинительных приговоров близится к 100
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