В Липецке разыскивают 39-летнего пациента больницы

Горожанин пропал еще 23 июля.

23 июля ориентировочно в 13:00 из приемного отделения ГУЗ ГБ №3 «Свободный Сокол» ушел 39-летний Алексей Стеблянко. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента его местонахождение не установлено.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Стеблянко, просят связаться с полицией или волонтерами.

