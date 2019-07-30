Происшествия

35 минут назад

В Липецке разыскивают 39-летнего пациента больницы

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#пропавшие без вести
В Липецке разыскивают 39-летнего пациента больницы

Горожанин пропал еще 23 июля.

23 июля ориентировочно в 13:00 из приемного отделения ГУЗ ГБ №3 «Свободный Сокол» ушел 39-летний Алексей Стеблянко. Как сообщает  ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Стеблянко, просят связаться с полицией или волонтерами.
1 366
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Злой

5 минут назад
Да, мало ли таких потеряшек было? В основном, где нибудь бухают, в редких случаях, находят в колодцах... Надеюсь, что этот квасит...
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