45 минут назад
25-летний липчанин ранил из пневматического пистолета двух человек
Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего жителя Липецка в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он открыл стрельбу из пневматического во время конфликта с посетителями бара на улице Вермишева.
В соответствии с заключением эксперта потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.
Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.
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