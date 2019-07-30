Происшествия

45 минут назад

25-летний липчанин ранил из пневматического пистолета двух человек

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#стрельба
25-летний липчанин ранил из пневматического пистолета двух человек

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего жителя Липецка в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он открыл стрельбу из пневматического во время конфликта с посетителями бара на улице Вермишева.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в марте 2019 года в баре на улице Вермишева обвиняемый познакомился с двумя молодыми людьми. В ходе возникшей конфликтной ситуации он выстрелил в молодых людей из пневматического газобаллонного пистолета. С полученными травмами потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

В соответствии с заключением эксперта потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.

2 603
#стрельба

Комментарии (2)

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Брак

2 минуты назад
Так тут голимая административка максимум. Причём уголовка то?
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Хороший хлопец

11 минут назад
Вася защищался двое на одного.
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