25-летний липчанин ранил из пневматического пистолета двух человек

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего жителя Липецка в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он открыл стрельбу из пневматического во время конфликта с посетителями бара на улице Вермишева.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в марте 2019 года в баре на улице Вермишева обвиняемый познакомился с двумя молодыми людьми. В ходе возникшей конфликтной ситуации он выстрелил в молодых людей из пневматического газобаллонного пистолета. С полученными травмами потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

В соответствии с заключением эксперта потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.