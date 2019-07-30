Более 300 мусорных площадок в Липецке переделают под евроконтейнеры

Современные евроконтейнеры из прочного пластика, который не боится ни ударов, ни отрицательных температур, появятся на липецких площадках для сбора твердых коммунальных отходов уже до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на эти цели из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей.



Всего переоборудуют 300 мест сбора мусора в разных районах Липецка. Евроконтейнеры оснащены колесами, поэтому для удобства обслуживания основание площадок сровняют с примыкающей территорией. От фильтрата почву будет защищать асфальтобетон. При необходимости, чтобы обеспечить подъезд спецтехники, уберут ограждения. Место расположения отдельных площадок будет незначительно изменено. При этом планируется учитывать как мнение специалистов, так и местных жителей.



До окончания работ по модернизации площадки граждане смогут пользоваться старыми мусорными ящиками, которые будут стоять неподалеку.

