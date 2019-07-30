Общество

сегодня, 14:15

Более 300 мусорных площадок в Липецке переделают под евроконтейнеры

8 533
#мусор
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Более 300 мусорных площадок в Липецке переделают под евроконтейнеры

Современные евроконтейнеры из прочного пластика, который не боится ни ударов, ни отрицательных температур,  появятся на липецких площадках для сбора твердых коммунальных отходов уже до конца текущего года. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, на эти цели из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей.

Всего переоборудуют 300 мест сбора мусора в разных районах Липецка. Евроконтейнеры оснащены колесами, поэтому для удобства обслуживания основание площадок сровняют с примыкающей территорией. От фильтрата почву будет защищать асфальтобетон. При необходимости, чтобы обеспечить подъезд спецтехники, уберут ограждения. Место расположения отдельных площадок будет незначительно изменено. При этом планируется учитывать как мнение специалистов, так и местных жителей.

До окончания работ по модернизации площадки граждане смогут пользоваться старыми мусорными ящиками, которые будут стоять неподалеку.
8 533
#мусор
1

Комментарии (8)

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Дед

11 минут назад
А старый хлам по сёлам развезут.
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Сокол

18 минут назад
гость, какой из переваротов и имеете в виду? Если про советское время, так там тоже были прививки. И чем плохи евроконтейнеры, они оснащены крышками, чтобы животные и птицы не растаскивали мусор
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!!!

35 минут назад
Например на 22 микр контейнеры поменяли уже раз 7 на Сырскм не разу!
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адвокат

44 минуты назад
и в Данкове тоже,и пусть левин их ,сам убирает
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гость

52 минуты назад
Почему какие-то евроконтейнеры? Почему такая низость. ДА НЕ ПОШЛИ БЫ ВЫ СО СВОИМИ ЕВРО, куда-нибудь подальше! Просто охренеть, как жил народ во времена до Переворота. Ни прививок, ни специй, ни особых режимов, только карантин, на особый случай . И все были здоровы. Какую войну здоровью граждан объявили привиками? Какое бабло решили снять экоконтеньерами? Это же фуфло абсолютное.
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Sex-игрушка

59 минут назад
Здесь был Вася
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красная линия

сегодня, 14:34
город48 , приходите в прекрасные дворы , по ул. Первомайская 38 , 33 и снимите сюжет о приключениях мусорных баков , которые кочуют по всем двору , Лепекина можете по старой памяти с захватить и свои сюжеты , про это бедовое место !
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Злые люди в Липецке

сегодня, 14:27
И это очень хорошо!!!
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