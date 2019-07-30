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Присяжные вынесут вердикт обвиняемому в смертельной драке

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#присяжные #драка
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Присяжные вынесут вердикт обвиняемому в смертельной драке

Мужчина утверждает, что непричастен к жестокому избиению, а показания свидетелей и очевидцев события - лживые.

Коллегия присяжных Грязинского городского суда удалилась в совещательную комнату для обсуждения вердикта 39-летнему Фёдору Васневу. Мужчину обвиняют в двух грабежах и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. На основании вердикта о виновности или невиновности мужчины суд вынесет ему приговор.

Следствие считает Фёдора Васнева причастным к событиям утра 15 октября 2016 года. По версии обвинения тогда пьяный подсудимый ограбил женщину. Преступление было совершено в доме на улице Островского в Грязях. Добычей грабителя стал телефон «Нокиа» стоимостью 920 рублей. Второй грабеж был совершен вечером 26 октября 2016 года. Тогда пьяный Васнев, как считает следствие, на улице Дзержинского напал на женщину и отобрал у нее 2 000 рублей.

Драка со смертельным исходом произошла вечером 10 ноября 2016 года. Обвинение уверено в том, что пьяный Васнев в доме на улице 3-я Элеваторская жестоко избил своего 55-летнего знакомого. Подсудимый нанес мужчине не менее 8 ударов руками и ногами по голове и грудной клетке. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, закрытый перелом челюсти, черепно-мозговую травму, осложненную энцефалопатией. Первоначально выдвинуто обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ, менее тяжкой. Побитый мужчина в сентябре 2018 года скончался от травм в областной психоневрологической больнице. Из-за этого дело было возвращено прокурору, обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью. Есть заключение эксперта, по которому между черепно-мозговой травмой и смертью потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь.
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#присяжные #драка
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Комментарии (11)

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комментарий

20 секунд назад
Такому отморозку лет 15 чтобы сдох в тюрьме ну или оправдать пусть еще кого нибудь убьет
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пристяжный петух

14 минут назад
Его нужно оправдать
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
Такие мрази должны быть застрелены при попытке бегства.
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Ы

41 минуту назад
Присяжные бояться что ублюдок освободиться и зарежет их на улице
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К 2030 году,

57 минут назад
Когда закончиться пенсионная,, реформа,, на кривую дорожку будут вставать те кому за 55. Старики разбойники.
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Лентач Липецк

57 минут назад
Институт присяжных не работает в РФ должным образом Последние новости региона с авторской подачей! https://vk.com/lentach48 А ещё у нас денежный конкурс.)
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Лена

сегодня, 13:00
Такую падаль только обвинить и расстрелять.
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Максим Крапива

сегодня, 12:59
Мой вердикт - виновен! Расстрелять!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 12:59
Лида, присяжные не могут освобождать или сажать. Они определяют виновен или нет.
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Лида

сегодня, 12:55
Присяжные всех освобождают ,не думая что этот же отморозок пробьет им голову на улице
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