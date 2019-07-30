Присяжные вынесут вердикт обвиняемому в смертельной драке

Мужчина утверждает, что непричастен к жестокому избиению, а показания свидетелей и очевидцев события - лживые.

Коллегия присяжных Грязинского городского суда удалилась в совещательную комнату для обсуждения вердикта 39-летнему Фёдору Васневу. Мужчину обвиняют в двух грабежах и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. На основании вердикта о виновности или невиновности мужчины суд вынесет ему приговор.



Следствие считает Фёдора Васнева причастным к событиям утра 15 октября 2016 года. По версии обвинения тогда пьяный подсудимый ограбил женщину. Преступление было совершено в доме на улице Островского в Грязях. Добычей грабителя стал телефон «Нокиа» стоимостью 920 рублей. Второй грабеж был совершен вечером 26 октября 2016 года. Тогда пьяный Васнев, как считает следствие, на улице Дзержинского напал на женщину и отобрал у нее 2 000 рублей.



Драка со смертельным исходом произошла вечером 10 ноября 2016 года. Обвинение уверено в том, что пьяный Васнев в доме на улице 3-я Элеваторская жестоко избил своего 55-летнего знакомого. Подсудимый нанес мужчине не менее 8 ударов руками и ногами по голове и грудной клетке. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, закрытый перелом челюсти, черепно-мозговую травму, осложненную энцефалопатией. Первоначально выдвинуто обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ, менее тяжкой. Побитый мужчина в сентябре 2018 года скончался от травм в областной психоневрологической больнице. Из-за этого дело было возвращено прокурору, обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью. Есть заключение эксперта, по которому между черепно-мозговой травмой и смертью потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь.