Липчанин продолжает розыск автовора с улицы Яна Берзина

Он нашел видеозапись другого преступления, совершенного в ту же ночь, когда обокрали его автомобиль.

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Липчанин Вадим Фрумкин продолжает розыск вора, разбившего в его машине стекло.Это преступление произошло ночью 26 июля на улице Яна Берзина: прихрамывающий мужчина разбил боковое окно автомобиля «Рено» и украл сломанный видеорегистратор.- Этой же ночью улице Филипченко, 9/3 произошло аналогичное преступление, оно тоже попало на запись камеры наблюдения, - рассказал Вадим Фрумкин GOROD48. – На видео человек с похожей походкой обворовывает машину. Предполагаю, что это один и тот же человек, что разбил стекло в моем автомобиле.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, рассказали, что по факту кражи из автомобиля на улице Яна Берзина в возбуждении уголовного дела отказано. Стоимость похищенного имущества не отвечает составу уголовного деяния, поэтому кража относится к административному правонарушению.По эпизоду на улице Филипченко возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), так как преступник нанес владельцу машины значительный ущерб своим действием.В то же время в полиции прокомментировали две записи камер наблюдения. Проанализировав видео, полицейские пришли к выводу, что кражи не связаны между собой.