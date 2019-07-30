Происшествия

47 минут назад

Липчанин продолжает розыск автовора с улицы Яна Берзина

11 711
#кража
Липчанин продолжает розыск автовора с улицы Яна Берзина

Он нашел видеозапись другого преступления, совершенного в ту же ночь, когда обокрали его автомобиль.

Липчанин Вадим Фрумкин продолжает розыск вора, разбившего в его машине стекло. 

Это преступление произошло ночью 26 июля на улице Яна Берзина: прихрамывающий мужчина разбил боковое окно автомобиля «Рено» и украл сломанный видеорегистратор.

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- Этой же ночью улице Филипченко, 9/3 произошло аналогичное преступление, оно тоже попало на запись камеры наблюдения,  - рассказал Вадим Фрумкин GOROD48. – На видео человек с похожей походкой обворовывает машину. Предполагаю, что это один и тот же человек, что разбил стекло в моем автомобиле. 

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области,  рассказали, что по факту кражи из автомобиля на улице Яна Берзина в возбуждении уголовного дела отказано. Стоимость похищенного имущества не отвечает составу уголовного деяния, поэтому кража относится к административному правонарушению.

По эпизоду на улице Филипченко возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), так как преступник нанес владельцу машины значительный ущерб своим действием. 

В то же время в полиции прокомментировали две записи камер наблюдения. Проанализировав видео, полицейские пришли к выводу, что кражи не связаны между собой.

11 711
#кража

Комментарии (11)

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5 минут назад
Не жалко таких, и тебя надо на кол ублюдка чухнявого!
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Вадим

9 минут назад
Не жалко таких, да хрен с ними с 10 тысячами,жалко таких,которые привыкли прятаться как мыши от каждого гопаря))))))))))
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Ну что сказать

10 минут назад
Не куй храпеть с 2 до 4 утра-самое воровское время.
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Не жалко таких

11 минут назад
Ибо сами виноваты оставляют своё имущество в автомобиле и провоцируют наркоманов, а потом заяву пишут в полицию из-за 200 рублей. А все потому, что жаба душит, что из-за своей тупости придётся машину от стекла очищать, новое стекло за свой счёт ставить и покупать новый антирадар. И того косарей 10 за свою тупость. Браво!!!! Таких нужно наказывать.
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Олег

13 минут назад
Ну что мусорята опять работать не хотят, ведь за это в карман не упадёт,и с нарика взять не чего кроме вич и туберкулёза!!!
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Вадим

14 минут назад
Да это один и тот же человек!!!!!!!
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Ольга

18 минут назад
Animal, все так и есть
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Крадун

18 минут назад
Уважаемые терпилы !Вы сами упрощаете нам работу оставляя свое имущество под окнами своих домов .Нам теперь не нужно таскать с собой сложный и тяжелый инструмент ,чтобы открыть гараж,теперь достаточно кирпичем разбить окно машины и взять то что плохо лежит! Огромное вам человеческое спасибо , за то ,что вы не ставите свое имущество в гаражи и на охраняемые стоянки !
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Нео

19 минут назад
100 % наркоман, при чем вероятно недавно освободившейся...
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Animal planet.

27 минут назад
В Рашке так,грабь,убивай и издевайся и выбрасывай животных и тебе за это ничего не будет. А может ещё и наградят! То есть хромоногий упырь и дальше будет безнаказанно грабить людей. Ну просто охереть. Убили собаку на Опытной,жестоко расстреляли,рядом валялся поводок и ошейник. Всем по херу,полиция не приехала,никто не наказан. Хотя поводок и ошейник это вещдок. В США это тяжкое преступление ,и мразь сел бы за решетку за 1 день. Но у нас Рашка,и всем похер. Никто не имеет права раскрывать рот на США,там законы совершенны.
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