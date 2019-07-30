Общество
57 минут назад
Гамбургеры в Липецке - одни из самых дешевых в стране
10 392
Эксперты Росстата составили данные на основе анализа цен в трех основных сетях фасфуда
Росстат, на основе изучения цен в McDonald’s, KFС, Burger King составил рейтинг городов с самыми дорогими и самыми дешевыми гамбургерами, взяв за основу классический сэндвич - мясную котлету и рубленный бифштекс внтури разрезанной круглой булочки.
Самыми дешевым гамбургер оказался в Воронежской области, в городе Борисоглебске. Здесь его продают 48 рублей 58 копеек. На втором месте Липецке, где гамбургер стоит 49 рублей 68 копеек. В Туле гамбергер можно купить за 51 рубль 87 копеек (третье место).
Самые дорогие гамбургеры на Севере страны, в Сургуте этот сэндвич стоит 289 рубля 53 копейки, Белоярском - 223 рубля 86 копеек и Салехарде - 194 рубля 44 копейки.
Фото: webinfo.kz
Самыми дешевым гамбургер оказался в Воронежской области, в городе Борисоглебске. Здесь его продают 48 рублей 58 копеек. На втором месте Липецке, где гамбургер стоит 49 рублей 68 копеек. В Туле гамбергер можно купить за 51 рубль 87 копеек (третье место).
Самые дорогие гамбургеры на Севере страны, в Сургуте этот сэндвич стоит 289 рубля 53 копейки, Белоярском - 223 рубля 86 копеек и Салехарде - 194 рубля 44 копейки.
Фото: webinfo.kz
10 392
С колен поднял
Саша
Вот это
Максим Крапива
Гость
Перри Мейсон
Поддерживаю !!!!
Любитель поесть
НЕ ПАТРИОТ
Куку