Общество

57 минут назад

Гамбургеры в Липецке - одни из самых дешевых в стране

10 392
#гамбургер
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Гамбургеры в Липецке - одни из самых дешевых в стране

Эксперты Росстата составили данные на основе анализа цен в трех основных сетях фасфуда

Росстат, на основе изучения цен в McDonald’s, KFС, Burger King составил рейтинг городов с самыми дорогими и самыми дешевыми гамбургерами, взяв за основу классический сэндвич - мясную котлету и рубленный бифштекс внтури разрезанной круглой булочки.

Самыми дешевым гамбургер оказался в Воронежской области, в городе Борисоглебске. Здесь его продают 48 рублей 58 копеек. На втором месте Липецке, где гамбургер стоит 49 рублей 68 копеек. В Туле гамбергер можно купить за 51 рубль 87 копеек (третье место).

Самые дорогие гамбургеры на Севере страны, в Сургуте этот сэндвич стоит 289 рубля 53 копейки, Белоярском - 223 рубля 86 копеек и Салехарде - 194 рубля 44 копейки.

Фото: webinfo.kz

10 392
#гамбургер
1

Комментарии (10)

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С колен поднял

13 минут назад
Гамбургер дешевый,регион бедный,зато Лисин богатый.В Китае средняя зарплата на таком же заводе как НЛМК 2000 долларов,русские рабы за 400 долл пашут!
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Саша

26 минут назад
Так и регион почти самый бедный.
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Вот это

31 минуту назад
Прорыв
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Максим Крапива

33 минуты назад
Самый дешёвый, и самый - противный: обосратся и облеватся можно!
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Гость

40 минут назад
Мне один ГАМБУРГЕРЕ с ГОРЦИЕЕЙ и КЕТЧУПЕЕМ
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Перри Мейсон

40 минут назад
Счастье-то какое!! А "гамбургере" это просто сотрудник родом из Азии)))
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Поддерживаю !!!!

43 минуты назад
Какой вкусный в Липецке ГАМБУРГЕРЕ, ГАМБУРГЕРЕ просто жуть
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Любитель поесть

44 минуты назад
Вот это повод для гордости!
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НЕ ПАТРИОТ

44 минуты назад
"Гамбургере в Липецке - одни из самых дешевых в стране" - падежов не знают однозначно!
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Куку

44 минуты назад
Когда же город 48 выгонит своего безграмотного писаку, заголовок просто бомба
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