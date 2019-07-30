Гамбургеры в Липецке - одни из самых дешевых в стране

Эксперты Росстата составили данные на основе анализа цен в трех основных сетях фасфуда

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Росстат, на основе изучения цен в McDonald’s, KFС, Burger King составил рейтинг городов с самыми дорогими и самыми дешевыми гамбургерами, взяв за основу классический сэндвич - мясную котлету и рубленный бифштекс внтури разрезанной круглой булочки.Самыми дешевым гамбургер оказался в Воронежской области, в городе Борисоглебске. Здесь его продают 48 рублей 58 копеек. На втором месте Липецке, где гамбургер стоит 49 рублей 68 копеек. В Туле гамбергер можно купить за 51 рубль 87 копеек (третье место).Самые дорогие гамбургеры на Севере страны, в Сургуте этот сэндвич стоит 289 рубля 53 копейки, Белоярском - 223 рубля 86 копеек и Салехарде - 194 рубля 44 копейки.