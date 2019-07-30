Происшествия
сегодня, 11:10
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на улице Водопьянова
Водитель, сбивший пешехода, ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
В отношении водителя, сбившего пешехода на улице Водопьянова 17 июля, возбуждено уголовное дело.
17 июля водитель «ВАЗ-21074» сбил 25-летнего мужчину на проезжей части в районе остановки «23 микрорайон», после чего скрылся с места происшествия. Свидетели ДТП начали преследовать его и заблокировали его машину в тупике у дома №25 по улице Водопьянова. После этого водителя передали инспекторам ДПС.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отделом полиции №8 расследуется уголовное дело по статье 264.1 - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
В то же время продлены сроки доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений пешеходу до установления степени тяжести причинения вреда здоровью.
17 июля водитель «ВАЗ-21074» сбил 25-летнего мужчину на проезжей части в районе остановки «23 микрорайон», после чего скрылся с места происшествия. Свидетели ДТП начали преследовать его и заблокировали его машину в тупике у дома №25 по улице Водопьянова. После этого водителя передали инспекторам ДПС.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отделом полиции №8 расследуется уголовное дело по статье 264.1 - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
В то же время продлены сроки доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений пешеходу до установления степени тяжести причинения вреда здоровью.
груди
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Хз