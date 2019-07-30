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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на улице Водопьянова

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#Авария #ДТП
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на улице Водопьянова

Водитель, сбивший пешехода, ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

В отношении водителя, сбившего пешехода на улице Водопьянова 17 июля, возбуждено уголовное дело.

17 июля водитель «ВАЗ-21074» сбил 25-летнего мужчину на проезжей части в районе остановки «23 микрорайон», после чего скрылся с места происшествия. Свидетели ДТП начали преследовать его и заблокировали его машину в тупике у дома №25 по улице Водопьянова. После этого водителя передали инспекторам ДПС.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отделом полиции №8 расследуется уголовное дело по статье 264.1 - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В то же время продлены сроки доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений пешеходу до установления степени тяжести причинения вреда здоровью. 

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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груди

2 минуты назад
Ещё никто не показывает, прежде чем дорогу переходить? И другие места, красивые задницы?
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48

22 минуты назад
На кол синяка.
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Хз

49 минут назад
Был бы депутатом единой России, отпустили бы. Ну так пальчиком пожурили бы и всё!
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