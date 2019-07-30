Общество

23 минуты назад

Липчан сегодня будет поздравлять Зайка

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#день дружбы #акция #волонтеры #молодежь
Липчан сегодня будет поздравлять Зайка

Городская молодежь подготовила милую акцию к Международному дню дружбы.

Если у вас сегодня плохое настроение, то это можно исправить у Комсомольского пруда. Сегодня там с 15 часов будет проходить теплая акция от волонтеров ГДМ «Октябрь» и совета лидеров Липецка. Мероприятия приурочено к сегодняшнему празднику — Международному дню дружбы.

- Это будет небольшое милое и душевное мероприятие. Наш волонтер в костюме Зайки будет дарить позитивные эмоции прохожим и поздравлять их с Международным днем дружбы, - рассказал GOROD48 куратор акции Дмитрий Дёмин. - Всем, кого заприметит Зайка, вручат открытку с пожеланиями. Липецкая молодежь подготовила примерно полсотни милых карточек с искренними посланиями. На акцию мы выбрали ростовую куклу именно Зайки, так как заяц — официальный символ объединения молодежного городского совета лидеров Липецка.

Международный день дружбы ежегодного отмечается 30 июля. Праздничная дата была учреждена на заседании 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 апреля 2011 года. Международный день дружбы призван объединить людей, населяющих нашу планету, в единую семью, отбросить все конфликты и жить в мире. Цель праздника – напомнить о важности дружеских отношений между людьми, целыми культурами, государствами и нациями.

Фото: scontent-lax3-1
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#день дружбы #акция #волонтеры #молодежь

Комментарии (2)

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NEW!

2 минуты назад
А журналистов Город48 и их почитателей- суперновинками музыки в новой группе ок Добринский край
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Я

14 минут назад
Эта зайка наверно из фильма ужасов ?
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