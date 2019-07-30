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В День ВДВ в Липецке ограничат продажу алкоголя

11 799
#алкоголь
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В День ВДВ в Липецке ограничат продажу алкоголя

Запрет будет введён в связи с проведением митингов. 

2 августа в Липецке пройдут два массовых мероприятия посвященные Дню ВДВ: с 08.00 до 09.00 митинг возле памятника генералу Маргелову, и с 09.00 до 12.00 -  митинг-шествие по маршруту: пл.Героев -ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Зегеля – Петровский проезд – Нижний парк. 

Согласно соответствующему закону, в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. 
11 799
#алкоголь
1

Комментарии (11)

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где десант ?

8 минут назад
В. Ф. Маркелов был погонщиком скота на шахте, окончил церковно-приходскую школу, в мае 1936 года — командиром пулемётной роты, потом помощника командира 596-го полка по строевой части. ( честь отдавать правильно учил ) В 1941 году был командиром лыжников. Первый раз прыгнул в возрасте 40 лет и переломал ноги. Потом прыгнул 2 раз и опять переломал себе ноги. Если бы это было в войну - то стал бы просто пленным
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ВДВшник Илья

12 минут назад
Спасибо, что как всегда заранее предупредили. До пятницы есть время закупиться!
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дзендо

12 минут назад
Что за праздник без бухла!
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Витёк

14 минут назад
Что они малолетки, пусть пьют в своё удовольствие, настоящие мужики!
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Перри Мейсон

20 минут назад
.., ну да..это вам не хипстеры с уточками..
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Гость

22 минуты назад
Какие злобные и опущенные людишки тут собрались, не вам ЧМЫРЯМ И * судить о ВДВ.
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..

35 минут назад
Будут гулять самые " элитные" войска.
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РжуНимагу...

37 минут назад
Спустите, если спустить в фонтанах воду, они будут нырять в фонтаны без воды и разбивать бошки об бетон...
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Лентач Липецк

47 минут назад
Но мы то знаем, что это их не остановит. Последние новости региона с авторской подачей! https://vk.com/lentach48 А ещё у нас денежный конкурс.)
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Морячок

48 минут назад
Как будто эту алкашню это остановит.
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