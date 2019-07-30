В День ВДВ в Липецке ограничат продажу алкоголя

Запрет будет введён в связи с проведением митингов.



2 августа в Липецке пройдут два массовых мероприятия посвященные Дню ВДВ: с 08.00 до 09.00 митинг возле памятника генералу Маргелову, и с 09.00 до 12.00 - митинг-шествие по маршруту: пл.Героев -ул.Зегеля – пл.Плеханова – ул.Зегеля – Петровский проезд – Нижний парк.



Согласно соответствующему закону, в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

