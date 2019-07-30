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Липецкая область осталась в топ-10 самых безопасных регионов России
Институт региональных проблем подготовил третий выпуск Рейтинга криминогенности регионов на основе данных за апрель 2019 года. Итоги рейтинга авторы представили в июле. Задача рейтинга — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. 32 региона из 85 в апреле улучшили свои показатели по сравнению с прошлым месяцем.
Самыми криминогенными регионами России исследовали сочти Аланию, Карачаево-Черкессию и Приморский край. Помимо Белгородской области, самыми спокойными авторы работы назвали Чукотку и Ямало-Ненецкий АО.
Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.
Да ну нах))))