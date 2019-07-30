Общество

6 минут назад

Липецкая область осталась в топ-10 самых безопасных регионов России

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#рейтинг #криминал #безопасность
Липецкая область осталась в топ-10 самых безопасных регионов России

Институт региональных проблем подготовил третий выпуск Рейтинга криминогенности регионов на основе данных за апрель 2019 года. Итоги рейтинга авторы представили в июле. Задача рейтинга — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. 32 региона из 85 в апреле улучшили свои показатели по сравнению с прошлым месяцем.

Липецкая область не попала в их число. Если раньше регион занимал 78 строчку (чем ниже позиция — тем безопаснее регион), то теперь поднялась на один пункт выше, остановившись на 77 строке. Несмотря на это, регион остался в топ-10 самых безопасных в России. Липецкая область оказалась не единственным регионом Центрального Черноземья, попавшим в число самых некриминогенных. Так, Белгородская область находится на второй строчке среди самых безопасных в России. Воронежская область попала на 19 позицию, Тамбовская — на 46 строчку, Курская область — осталась на 63 позиции.

Самыми криминогенными регионами России исследовали сочти Аланию, Карачаево-Черкессию и Приморский край. Помимо Белгородской области, самыми спокойными авторы работы назвали Чукотку и Ямало-Ненецкий АО.

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.
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#рейтинг #криминал #безопасность

Комментарии (1)

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Да ну нах))))

3 минуты назад
)))))
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