Липецкая область осталась в топ-10 самых безопасных регионов России

Институт региональных проблем подготовил третий выпуск Рейтинга криминогенности регионов на основе данных за апрель 2019 года. Итоги рейтинга авторы представили в июле. Задача рейтинга — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. 32 региона из 85 в апреле улучшили свои показатели по сравнению с прошлым месяцем.





Самыми криминогенными регионами России исследовали сочти Аланию, Карачаево-Черкессию и Приморский край. Помимо Белгородской области, самыми спокойными авторы работы назвали Чукотку и Ямало-Ненецкий АО.



Липецкая область не попала в их число. Если раньше регион занимал 78 строчку (чем ниже позиция — тем безопаснее регион), то теперь поднялась на один пункт выше, остановившись на 77 строке. Несмотря на это, регион остался в топ-10 самых безопасных в России. Липецкая область оказалась не единственным регионом Центрального Черноземья, попавшим в число самых некриминогенных. Так, Белгородская область находится на второй строчке среди самых безопасных в России. Воронежская область попала на 19 позицию, Тамбовская — на 46 строчку, Курская область — осталась на 63 позиции.Самыми криминогенными регионами России исследовали сочти Аланию, Карачаево-Черкессию и Приморский край. Помимо Белгородской области, самыми спокойными авторы работы назвали Чукотку и Ямало-Ненецкий АО. Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.