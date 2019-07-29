В Липецкой области остаются самые дорогие в Черноземье мука и молоко



Молоко и мука остались самыми дорогими продуктами в Липецкой области среди регионов Черноземья. В списке самых дешевых оказались мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, пшено, яйца, сахар, ржаной хлеб и капуста.





Килограмм мороженой рыбы стоил 119,10 рубля — дороже всего ее покупка обходилась тамбовчанам (137,09 рубля). Килограмм сыра в нашем регионе стоил в среднем 444,19 рубля против 499,95 рублей в Воронежской области, подсолнечное масло обходилось в 87,42 рубля (в Тамбовской области — 94,94 рубля). Десяток яиц стоил в среднем 43,70 рублей, тогда как в Курской области — 48,64 рубля, килограмм сахара — 37,38 рубля (41,04 рубля в Белгородской области), пшена — 64,82 рубля против 70,18 рублей в Курской области. В список дешевых попал ржаной хлеб, чья цена составила 37,05 рубля за килограмм против 44,74 рубля в Тамбовской области. Капуста стоила 28,09 рубля за килограмм, в Белгородской области — 39,77 рубля.



В список самых дорогих продуктов в очередной раз попало молоко — 51,97 рублей за литр (в Белгородской области — 43,18 рубля). Также самой дорогой среди регионов Черноземья в Липецкой области оказалась мука — 34,94 рубля за килограмм против 32,38 рубля в Белгородской области.



Стоимость литра водки в Липецкой области составила 563,85 рубля. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 548,93 рубля за литр, дороже всего в Воронежской области (651,49 рубля за литр), сообщает Липецкстат.



