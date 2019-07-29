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В Липецкой области остаются самые дорогие в Черноземье мука и молоко
Молоко и мука остались самыми дорогими продуктами в Липецкой области среди регионов Черноземья. В списке самых дешевых оказались мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, пшено, яйца, сахар, ржаной хлеб и капуста.
В список самых дорогих продуктов в очередной раз попало молоко — 51,97 рублей за литр (в Белгородской области — 43,18 рубля). Также самой дорогой среди регионов Черноземья в Липецкой области оказалась мука — 34,94 рубля за килограмм против 32,38 рубля в Белгородской области.
Стоимость литра водки в Липецкой области составила 563,85 рубля. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 548,93 рубля за литр, дороже всего в Воронежской области (651,49 рубля за литр), сообщает Липецкстат.