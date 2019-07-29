Спорт

26 минут назад

Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике с личным рекордом

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#Легкая атлетика #Елена Коробкина
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Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике с личным рекордом

Елена Коробкина победила на дистанции 10 тысяч метров.

Липчанка Елена Коробкина завоевала свою вторую медаль в юбилейном 100-м чемпионате России по легкой атлетике.

Если на дистанции 5000 метров Елену ждала относительная неудача и буквально на последних метрах она упустила победу и заняла 2-е место, то на дистанции вдвое длиннее Коробкина добилась чемпионства.

За 800 метров до финиша липчанка начала ускорение и соперницы начали отставать. Финишировала Коробкина мощным спуртом, опередив ближайших преследовательниц почти на 4 секунды. Более того, итоговый результат 32 минуты 16,01 секунды стал личным рекордом для 28-летней спортсменки.

Второе место заняла Елена Седова из Новосибирска - 32.20,45, третьей к финишу пришла Людмила Лебедева из республики Марий Эл - 32.28,45.

Добавим, что 4-й среди 17 спортсменок стала воспитанрица липецкой «королевы спорта», сейчас выступающая за Москву, Светлана Симакова (Киреева) - 33.14,48.

Вновь не порадовал наш спринтер Денис Огарков, накануне не сумевший выйтив финале забега на 100 метров. Неоднократный чемпион страны и на 200-метровке занял лишь итоговое 14-е место с результатом предварительного забега 21,59 секунды. Чемпионом стал Андрей Лукин из Карелии - 20,57.

Яна Глотова в беге на 200 метров стала лишь 35-й - 24,91 секунды. Победила здесь Елена Черняева (Козлова) из Вологды - 23,16.

Фото vk.com/rusaf_official


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#Легкая атлетика #Елена Коробкина
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