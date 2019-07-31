Бизнес

сегодня, 10:00

Зачем переплачивать, если можно купить у производителя. В Липецке пройдёт фестиваль меха.

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#Кировская меховая фабрика
Зачем переплачивать, если можно купить у производителя. В Липецке пройдёт фестиваль меха.

Все мысли о том, что подарить дорогому человечку? Не стоит так мучиться, ведь выбор очевиден: продукция Кировской меховой фабрики, богато представленная на выставке-распродаже в Липецке – идеальный подарок на все случаи жизни.

1 – 4 августа ТЦ «L’СИТИ» ул. 50 лет НЛМК, 4А (1 этаж)

Сэкономить на покупке позволит промокод, дающий скидку 20% на приглянувшуюся модель. Стать обладателем промокода проще простого, достаточно зайти на сайт официального производителя.

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Кировская меховая фабрика предлагает ошеломительный выбор шуб и головных уборов из материалов очень высокого качества. С богатым ассортиментом продукции можно ознакомиться воочию, посетив меховую ярмарку в Липецке.

Кировская меховая фабрика презентует изделия из норки, нутрии, лисы, мутона. По технике кроя и схожести внешнего вида многие модели вне зависимости от материала можно разделить на группы:

• прямой крой – строгие четкие линии, зачастую меховой материал располагается тоже прямо, создавая гладкое полотно по всей поверхности изделия. Вшивной или втачной рукав, возможность носить как под пояс, так и без него, полнодлинный рукав – отличительные черты таких моделей. В норке и нутрии это френчи. Есть варианты с поперечным или диагональным расположением меховых пластин. «Прада», «Диор», «Варвара» в нутрии, множество вариаций из норки;

• трапециевидный или А-силуэт представлен несчетным количеством моделей с разнообразным расположением материала (и прямой, и поперечный, и комбинированный, и по диагонали). Самые популярные в норке – это «Москвичка» и «Поперечка», в нутрии – «Екатерина», «Ева», «Камелия», «Варвара», «Люси»;

•  свободный крой сконцентрирован в линейках норковых шуб «Летучая мышь» и «Пончо», «Кулиска» и «Баллончик», в нутрии – Кулиска». Ультра популярна модель «Летучая мышь» отшивается как с капюшоном из норки, так и с оторочкой из лисы, из всевозможных натуральных оттенков, так и из крашеных шкурок норки. Примечательна деталь «Летучей мыши» - трансформируемость модели. За считаные секунды укорачивается рукав и часть подола, превращая шубку длиной до середины бедра с полнодлинным рукавом в полушубок с рукавом в ¾. Удобно, не правда ли, покупаешь одну шубку, а у тебя еще и полушубок появляется!

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#Кировская меховая фабрика

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