Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел турнир по мини-футболу среди команд ветеранов предприятия, посвященный 85-летию выплавки первого чугуна.

Соревнования были организованы на базе спорткомплекса «Новолипецкий».



В финальной части за почетный трофей турнира – Кубок НЛМК боролись четыре лучшие команды. В итоге победителем стали ветераны-железнодорожники, второе место - у сборной команды НЛМК-1, «бронзу» завоевали ветераны-ремонтники.



Лучшим бомбардиром турнира стал ветеран управления железнодорожного транспорта Вадим Морев. За серебряного призера - команду НЛМК-1 играл самый опытный игрок турнира 74-летний Валерий Беззубцев. Все участники соревнований получили от НЛМК памятные сувениры.



«Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку наших бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.



