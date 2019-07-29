НЛМК Live

11 минут назад

Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

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#НЛМК
Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

На Новолипецком металлургическом комбинате прошел турнир по мини-футболу среди команд ветеранов предприятия, посвященный 85-летию выплавки первого чугуна. 

Соревнования были организованы на базе спорткомплекса «Новолипецкий». 

В финальной части за почетный трофей турнира – Кубок НЛМК боролись четыре лучшие команды.  В итоге победителем стали ветераны-железнодорожники, второе место - у сборной команды НЛМК-1, «бронзу» завоевали ветераны-ремонтники. 

Лучшим бомбардиром турнира стал ветеран управления железнодорожного транспорта Вадим Морев. За серебряного призера - команду НЛМК-1 играл самый опытный игрок турнира 74-летний Валерий Беззубцев. Все участники соревнований получили от НЛМК памятные сувениры.

  «Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку наших бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.

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#НЛМК

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