В Липецке привели в порядок около 30 тысяч м2 городских дорог

Как сообщили в городском управление благоустройства с апреля по 26 июля на подъездах к городским кладбищам, местных проездах улиц Терешковой, Невского, Минская, Доватора, Алмазная, Ленинградская, Филипченко, Перова, проспекте 60 лет СССР и других в ходе ямочного ремонта горячим асфальтобетоном привели в порядок свыше 8,3 тысяч м2 дорожного покрытия

На улицах М. Расковой, Плеханова, Полиграфическая, площади Революции, переулке Бестужева, а также на участке от Северного до Универсального проезда дороги ремонтировали так называемыми «картами», когда вырезается не отдельная выбоина, а поврежденный участок. Таким образом обновили 20,5 тысяч м2 асфальтового покрытия.



На улицы Стаханова, 50 Лет НЛМК, Минская, Красина, Фестивальная, Белянского, Политехническая, Доватора, Надежды, Папина, У.Громовой, Вермишева, Металлургов, Задорожная и некоторые садоводческие маршруты выезжала специальная машина типа MADPATCHER. В результате 4,6 м2 дорог было отремонтировано современным струйно-инъекционным методом. В ближайшее время запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Водопьянова.



Продолжается отсыпка дорог, ранее не имевших твердого основания. Работы идут на улице Покровская в селе Ссёлки. На улицах Апрельская, Михайловская, Пейзажная и Мятная соседних Желтых Песков отсыпано около 12 тысяч м2 подъездов к участкам многодетных семей.



В ходе текущего ремонта восстанавливают тротуары. Так на улицах Ф.Энгельса и Адмирала Макарова обновили 327 м2 асфальтобетонного покрытия пешеходных зон. На улицах Плеханова, Зегеля, Гагарина (Мемориальный комплекс в честь воинов-героев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) привели в порядок

500 м2 плитки.



В рамках программы «Доступная среда» выполняются работы по устройству подходов к пешеходным переходам на улицах Кривенкова, Невского, Адмирала Макарова, Петра Смородина, Меркулова, Жуковского, Теперика, проезде Сиреневый, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



