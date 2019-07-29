Общество

38 минут назад

Администрация Липецка провела беседу с бутлегером

4 626
#торговля спиртным
Администрация Липецка провела беседу с бутлегером

А собственник разорвал с торговцем договор аренды

В киоске, располагающемся у дома №39 по улице 40 лет Октября, круглосуточно реализуют алкогольную продукцию – такая жалоба поступила в администрации города и региона. Профильные службы отреагировали оперативно.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, на место выехала проверка, которая выявила нарушения правил благоустройства. Ранее в рейд выходили специалисты из областного управления – в киоске они обнаружили алкогольную и спиртосодержащую продукцию. На продавцов составили протоколы об административном правонарушении. По данным на сегодня, с собственником торгового объекта, сдающим его аренду, провели профилактическую беседу – предпринимателю сообщили, что если нарушения зафиксируют повторно, договор с ним может быть расторгнут.

Сейчас киоск не работает. По словам собственника объекта, он разорвал отношения с арендаторами, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

4 626
#торговля спиртным

Комментарии (4)

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похож , мля ? 26.01.2019г.

1 минуту назад
http://liptorg-cp.ru/wp-content/uploads/2019/01/IMG-20190126-WA0004.jpg
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всё беседуют и беседуют , говоруны , мля

2 минуты назад
Липецк, ул. 40 лет Октября, в районе д. 41 В киоске, располагающемся у дома №39 по улице 40 лет Октября, уже и видео про этот киоск снимали ! говоруны , мля !
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всё беседуют и беседуют , говоруны , мля

4 минуты назад
В киосках на улицах 40 лет Октября и Мичурина торговали контрафактным алкоголем 26 января 2019 Факт оборота (хранения) алкогольной продукции установлен в киосках расположенных по адресам: г. Липецк, ул. Мичурина, в районе д. 16; г. Липецк, ул. 40 лет Октября, в районе д. 41. Сотрудниками управления по установленным фактам в рамках КоАП РФ возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, в том числе:
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Прикрылся

29 минут назад
арендатором .
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