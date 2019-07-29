Администрация Липецка провела беседу с бутлегером

А собственник разорвал с торговцем договор аренды

В киоске, располагающемся у дома №39 по улице 40 лет Октября, круглосуточно реализуют алкогольную продукцию – такая жалоба поступила в администрации города и региона. Профильные службы отреагировали оперативно.



Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, на место выехала проверка, которая выявила нарушения правил благоустройства. Ранее в рейд выходили специалисты из областного управления – в киоске они обнаружили алкогольную и спиртосодержащую продукцию. На продавцов составили протоколы об административном правонарушении. По данным на сегодня, с собственником торгового объекта, сдающим его аренду, провели профилактическую беседу – предпринимателю сообщили, что если нарушения зафиксируют повторно, договор с ним может быть расторгнут.



Сейчас киоск не работает. По словам собственника объекта, он разорвал отношения с арендаторами, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



