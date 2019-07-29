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Молодая воспитательница утонула в реке
У женщины остался маленький ребенок.
Вблизи села Соляное в Черлакском районе в Омской области в Иртыше утонула 34-летняя воспитательница омского детского сада, сообщает издание «Город55». Тело женщины до сих пор не нашли.
27 июля, в субботу, молодая воспитатель детского сада, отдыхая на берегу Иртыша вместе с родственниками и друзьями, решила искупаться и утонула. У женщины осталась маленькая дочка.
По данным издания «СуперОмск», в Иртыше в Иртыше утонула воспитательница БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 235». У всего коллектива смерть коллеги вызвала шок. Женщина проработала в детсаду три года. «Она была хорошим и грамотным специалистом. Чуткая и отзывчивая. Все детки ее обожали. Для коллектива эта трагедия стала настоящим шоком», — рассказала собеседница издания.
27 июля, в субботу, молодая воспитатель детского сада, отдыхая на берегу Иртыша вместе с родственниками и друзьями, решила искупаться и утонула. У женщины осталась маленькая дочка.
По данным издания «СуперОмск», в Иртыше в Иртыше утонула воспитательница БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 235». У всего коллектива смерть коллеги вызвала шок. Женщина проработала в детсаду три года. «Она была хорошим и грамотным специалистом. Чуткая и отзывчивая. Все детки ее обожали. Для коллектива эта трагедия стала настоящим шоком», — рассказала собеседница издания.