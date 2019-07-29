В России

сегодня, 14:01

Молодая воспитательница утонула в реке

261
#происшествия на воде
Молодая воспитательница утонула в реке

У женщины остался маленький ребенок.

Вблизи села Соляное в Черлакском районе в Омской области в Иртыше утонула 34-летняя воспитательница омского детского сада, сообщает издание «Город55». Тело женщины до сих пор не нашли.

27 июля, в субботу, молодая воспитатель детского сада, отдыхая на берегу Иртыша вместе с родственниками и друзьями, решила искупаться и утонула. У женщины осталась маленькая дочка.

По данным издания «СуперОмск», в Иртыше в Иртыше утонула воспитательница БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 235». У всего коллектива смерть коллеги вызвала шок. Женщина проработала в детсаду три года. «Она была хорошим и грамотным специалистом. Чуткая и отзывчивая. Все детки ее обожали. Для коллектива эта трагедия стала настоящим шоком», — рассказала собеседница издания.
261
#происшествия на воде

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Губернатор не видит смысла тушить пожары
#лесные пожары
Губернатор не видит смысла тушить пожары

сегодня, 13:54

В России
Любовь к кошкам и шизофрения связаны
#кошки #шизофрения
2
Любовь к кошкам и шизофрения связаны

сегодня, 13:46

В России
6-летнюю девочку наши в окружении 19 собак
#животные
6-летнюю девочку наши в окружении 19 собак

сегодня, 13:41

В России
Нашел рак — получил премию
#рак #онкология #премия
1
Нашел рак — получил премию

сегодня, 13:19

В России
Чиновник-обличитель из Кремля осужден за мошенничество
#мошенничество
Чиновник-обличитель из Кремля осужден за мошенничество

сегодня, 13:13

В России
Электронные платежи в России — новые ограничения
#электронный кошелек #ограничение
Электронные платежи в России — новые ограничения

сегодня, 13:01

В России