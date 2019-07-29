В России
сегодня, 13:54
Губернатор не видит смысла тушить пожары
209
Тем временем петиция о введении ЧС находит все больше сторонников.
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров, пишут «Ведомости». Соответствующий вопрос ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».
По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся» и зоне охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.
Тем временем уже более 346 тысяч россиян подписали петицию на сайте change.org с требованием ввести в Сибири режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися несколько недель пожарами, сообщает «Труд». Авторы петиции отмечают, что объявление режима чрезвычайной ситуации позволит привлечь на борьбу с огнем дополнительные финансовые средства из федерального бюджета, а также обяжет местных чиновников более ответственно относиться к ликвидации пожаров.
Вместе с этим футболист «Краснодара» Иван Игнатьев попросил помощи в борьбе с лесными пожарами в Сибири. « Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей и друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», — написал Игнатьев в Instagram, сообщает «Юга.ру».
По данным RT площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га, наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается Красноярском крае и Иркутской области. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 38 тыс. га за сутки — до 986 тыс. га.
По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся» и зоне охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.
Тем временем уже более 346 тысяч россиян подписали петицию на сайте change.org с требованием ввести в Сибири режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися несколько недель пожарами, сообщает «Труд». Авторы петиции отмечают, что объявление режима чрезвычайной ситуации позволит привлечь на борьбу с огнем дополнительные финансовые средства из федерального бюджета, а также обяжет местных чиновников более ответственно относиться к ликвидации пожаров.
Вместе с этим футболист «Краснодара» Иван Игнатьев попросил помощи в борьбе с лесными пожарами в Сибири. « Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей и друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», — написал Игнатьев в Instagram, сообщает «Юга.ру».
По данным RT площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га, наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается Красноярском крае и Иркутской области. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 38 тыс. га за сутки — до 986 тыс. га.
209