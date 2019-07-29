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Любовь к кошкам и шизофрения связаны
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К такому выводу пришли медики.
Люди с диагностированной шизофренией чаще всего заводят в качестве домашних животных кошек и котов. К такому выводу пришла группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, пишут «Известия» со ссылкой на ресурс MedikForum.
Специалисты выяснили, что люди, подверженные проявлениям шизофрении, очень часто заражены токсоплазмозом — переносчиками этого заболевания зачастую являются кошки. Это заболевание было обнаружено у 40% людей с диагностированным психическим расстройством.
Токсоплазмоз – заражение одним из видов паразитов, который попадает в организм с недостаточно приготовленным мясом зараженных животных или при контакте с домашними питомцами. Например, с кошками - они считаются основными хозяевами токсоплазм.
Ученые считают, что токсоплазмы способны искажать поведение человека и провоцировать появление различных психических отклонений. Медики объяснили, что симптомы этого заболевания похожи на ощущения организма при обычном гриппе.
Специалисты выяснили, что люди, подверженные проявлениям шизофрении, очень часто заражены токсоплазмозом — переносчиками этого заболевания зачастую являются кошки. Это заболевание было обнаружено у 40% людей с диагностированным психическим расстройством.
Токсоплазмоз – заражение одним из видов паразитов, который попадает в организм с недостаточно приготовленным мясом зараженных животных или при контакте с домашними питомцами. Например, с кошками - они считаются основными хозяевами токсоплазм.
Ученые считают, что токсоплазмы способны искажать поведение человека и провоцировать появление различных психических отклонений. Медики объяснили, что симптомы этого заболевания похожи на ощущения организма при обычном гриппе.
2 244
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ната