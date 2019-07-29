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6-летнюю девочку наши в окружении 19 собак
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Малышка жила на псарне.
Сотрудники полиции Саратова изъяли 6-летнюю девочку из семьи, которая содержала подпольную псарню, пишут «Вести». Об условиях проживания ребенка стало известно после того, как местная зоозащитница Изабелла Фаизова опубликовала соответствующий пост в социальной сети. Она рассказала об изъятии собак у "плодильщицы". По ее словам, забрали около 19 животных, среди них шпицы, йорки, тои и прочие мелкие породы, их щенки, а также метисы.
28 июля на место прибыли сотрудники полиции и представители областной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает издание «46 ТВ». Выяснилось, что до мая 2019 года семья состояла на учете в комиссии, однако затем ее сняли с учета. Зоозащитники забрали девять собак, у владельцев остались еще 10 животных. Фаизова также добавила, что с собаками жил 6-летний ребенок.
28 июля на место прибыли сотрудники полиции и представители областной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает издание «46 ТВ». Выяснилось, что до мая 2019 года семья состояла на учете в комиссии, однако затем ее сняли с учета. Зоозащитники забрали девять собак, у владельцев остались еще 10 животных. Фаизова также добавила, что с собаками жил 6-летний ребенок.
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