Происшествия

сегодня, 13:25

Пижон в прикиде «а-ля-восьмидесятые» обокрал пассажирку поезда

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#кража
Пижон в прикиде «а-ля-восьмидесятые» обокрал пассажирку поезда

Добычей "шлеппера" стали два дорогих смартфона

27 июля 2019 года в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции "Липецк" Елецкого ЛО МВД России на транспорте обратилась пассажирка поезда «Москва-Анапа», которая обнаружила пропажу двух сотовых телефонов «Айфона-7» и "Самсунга J-5" при стоянке по станции Липецк.

Как сообщают в линейном отделе на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа ЛОП, которая проследовала дальше по маршруту движения поезда. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже гражданин.

Со слов свидетелей, подозреваемый не мог не привлечь к себе внимание, так как был одет весьма эпатажно, в стиле «а-ля-восьмидесятых». Зеленый костюм и ярко-розовые рубашка с галстуком и навели оперативников на определенные подозрения, которые подтвердились. "Шлеппера", как на блатном жаргоне называет воров орудующих в поездах, удалось изобличить. Вор признался в содеянном. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Фото: online-info.by

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#кража

Комментарии (8)

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Хи-хи

29 минут назад
Тётка сэкономила, СмартОфоны в кредит. А жд в кредит не возит.
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Хи-хи

31 минуту назад
Перри Мейсон, Читаю Вас давно. При случае, пообщался бы. Я 61-го.
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Тётка сэкономила

39 минут назад
на два дорогих смартфона денег хватило, а на купе нет. Я, например, в плацкарте в скотовозках давно не езжу, только купе. Пользуюсь обычным кнопочным телефоном
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Перри Мейсон

57 минут назад
Хи-хи, совершенно верно
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123

58 минут назад
Хи-хи, конечно. Все в этом мире циклично.
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Хи-хи

сегодня, 14:08
Да , к теме, детворе от город 48. В 80-е уже в теме были джинса и батники. Причём очень быстро всё менялось. Футболки с росписью на всю спину ( у самого была с Конкордом во всю спину), тройной шов на джинсе. Да, вот это была джинса. Снашивалась до состояния , почти белое, потом меж ног уже протиралась.
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Хи-хи

сегодня, 14:00
Перри Мейсон, Что ли в пятидесятые-шестидесятые возвращаемся( по одёжке)?
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Перри Мейсон

сегодня, 13:39
"Зеленый костюм и ярко-розовые рубашка с галстуком" Это ж хипстер...
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