Пижон в прикиде «а-ля-восьмидесятые» обокрал пассажирку поезда

Добычей "шлеппера" стали два дорогих смартфона

27 июля 2019 года в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции "Липецк" Елецкого ЛО МВД России на транспорте обратилась пассажирка поезда «Москва-Анапа», которая обнаружила пропажу двух сотовых телефонов «Айфона-7» и "Самсунга J-5" при стоянке по станции Липецк.



Как сообщают в линейном отделе на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа ЛОП, которая проследовала дальше по маршруту движения поезда.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже гражданин.



Со слов свидетелей, подозреваемый не мог не привлечь к себе внимание, так как был одет весьма эпатажно, в стиле «а-ля-восьмидесятых». Зеленый костюм и ярко-розовые рубашка с галстуком и навели оперативников на определенные подозрения, которые подтвердились. "Шлеппера", как на блатном жаргоне называет воров орудующих в поездах, удалось изобличить. Вор признался в содеянном. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.



Фото: online-info.by



