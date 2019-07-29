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14 минут назад

Нашел рак — получил премию

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#рак #онкология #премия
Нашел рак — получил премию

Минздрав предлагает так стимулировать медиков.

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра, пишет RT.

- Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований, - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 000 рублей - 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу. Согласно проекту постановления, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года, уточняет ТАСС.

Ранее Минздрав сообщил, что во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек). Среди обнаруженных онкологий около половины находились на первой и второй стадиях, напоминает "Коммерсант".
57
#рак #онкология #премия

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