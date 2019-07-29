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20 минут назад
Чиновник-обличитель из Кремля осужден за мошенничество
Бывший сотрудник администрации президента вскрыл коррупцию.
Экс-начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант».
235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей, уточняет «Ура.ру». В 2017 году Горбатов, работавший на тот момент в ФСБ, и еще два его подельника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.
Пока Горбатов сидел в СИЗО, он раскрыл следователям схему работы банды бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. По данным источников «Коммерсанта», Горбатов сдал не только начальника «банковского» отдела Кирилла Черкалина, но также замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.
Всех троих задержали в конце апреля, напоминает РБК. По версии следствия, бывшие сотрудники ФСБ в 2011 году заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн рублей, убедив в том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Черкалину в середине мая предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. в период с ноября 2013-го по февраль 2015 года за действие или бездействие в пользу взяткодателя и коммерческих структур. В начале июля его обвинили в особо крупном мошенничестве.
235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей, уточняет «Ура.ру». В 2017 году Горбатов, работавший на тот момент в ФСБ, и еще два его подельника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.
Пока Горбатов сидел в СИЗО, он раскрыл следователям схему работы банды бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. По данным источников «Коммерсанта», Горбатов сдал не только начальника «банковского» отдела Кирилла Черкалина, но также замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.
Всех троих задержали в конце апреля, напоминает РБК. По версии следствия, бывшие сотрудники ФСБ в 2011 году заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн рублей, убедив в том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Черкалину в середине мая предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. в период с ноября 2013-го по февраль 2015 года за действие или бездействие в пользу взяткодателя и коммерческих структур. В начале июля его обвинили в особо крупном мошенничестве.