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26 минут назад
Празднование Дня Победы снова обсуждают в Украине
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Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить 9 Мая.
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на блоггера, с современными немцами украинцы и так живут в мире, а "с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен. Также Бужанский заявил, что история уже написана и все знают, «кто завел людей в газовые камеры, а кто вывел».
- Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения" <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? - цитируют политика СМИ.
До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, напоминают «Известия».
В 2017 году в стране вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа, повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток, уточняют РИА Новости.
- Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения" <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? - цитируют политика СМИ.
До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, напоминают «Известия».
В 2017 году в стране вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа, повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток, уточняют РИА Новости.
94