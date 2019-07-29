В России

32 минуты назад

Электронные платежи в России — новые ограничения

128
#электронный кошелек #ограничение
Электронные платежи в России — новые ограничения

Анонимно пополнить кошелек теперь не получится.

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации, пишет РБК. Один из авторов поправок – глава комитета Госдумы по финансовому рынку сказал, что новые правила разработаны по инициативе Росфинмониторинга в рамках борьбы с финансированием терроризма и распространением наркотиков.

Речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках, уточняет «Лента.ру». Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности. Электронные кошельки нельзя будет пополнить наличными через платежные терминалы, теперь для перевода средств нужно будет использовать банковский счет.

- Если смотреть с точки зрения оборота, подавляющее большинство пользователей в нашей экосистеме являются идентифицированными. К тому же, закон вступит в силу через год - к этому времени можно исключить даже незначительное негативное влияние, - заявили РИА Новости в Qiwi.

Тем временем "Яндекс.Деньги" выражают обеспокоенность в связи с принятием поправок к ФЗ-161, устанавливающих новые ограничения для неидентифицированных электронных кошельков. По словам компании, «миллионы пользователей» лишаются единственной возможности, не выходя из дома, получить «удобный инструмент для небольших расчетов».

Напомним, в марте власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.
128
#электронный кошелек #ограничение

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