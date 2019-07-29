В России

38 минут назад

Эксперты оценили доступность бензина в России

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#бензин #рейтинг #топливо
Эксперты оценили доступность бензина в России

Лидерами рейтинга стали жители Люксембурга.

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество — граждане Украины. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности топлива для населения, подготовленного для РИА Новости. Следом за лидером исследования, Люксембургом, идет Норвегия — 2,2 тысяч литров топлива. В топ-5 вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания: жители этих стран могут приобрести более 1,9 тыс. л бензина.

В России бензин недорогой по сравнению с рядом других стран. Однако по доступности топлива для граждан Россия сильно отстает от лидеров, оценивает итоги исследования РБК. Если в Люксембурге на среднемесячную зарплату в можно приобрести 2855 литров бензина, то в России - 927 л бензина марки АИ-95. РФ расположилась в рейтинге на 16 строчке, между Италией и Эстонией. Из стран Западной Европы ниже России оказалась лишь Португалия, но при этом ниже также оказались все государства Восточной Европы, а также Казахстан.

Также эксперты назвали страны с самым дешевым бензином, дополняет «Коммерсант». Среди них — Казахстан (Аи-95 за 27,9 руб.), Россия (45,5 руб.), Белоруссия (52 руб.). Самый дорогой бензин в Европе — в Нидерландах (118,7 руб.). В Норвегии, Дании, Греции и Италии за литр бензина просят более 113 руб.
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#бензин #рейтинг #топливо

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