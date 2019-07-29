сегодня, 12:28
В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов
В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится холодная погода — на это повлияло арктическое вторжение холодных воздушных масс с севера. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-16 градусов, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.
30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.
Взломщик целок
А лето будет?