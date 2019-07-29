В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится холодная погода — на это повлияло арктическое вторжение холодных воздушных масс с севера. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-16 градусов, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем составит от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 19 до 21 градуса тепла.



30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.



